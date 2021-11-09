«فيكتوري» يستهدف لقب جولة الكويت في مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يتوجه إلى الكويت وفد فريق الفيكتوري للدراجات المائية الساعي للتتويج بجائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية من بطولة العالم 2021 والتي يستضيفها نادي الرياضات البحرية الكويتي اعتباراً من يوم غد وحتى الأحد المقبل.

ويضم وفد فريق الفيكتوري كلاً من محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة والمتسابقين بطلنا سلمان يونس العوضي الذي يقود دراجة (فيكتوري 7) والبطل النمساوي كيفين رايتيرر على دراجة الفيكتوري رقم 90 إضافة إلى الطاقم الفني للفريق.

ويخوض ثنائي فريق الفيكتوري منافسات جائزة الكويت الكبرى ثاني المحطات العالمية في فئة واقف جي بي 1 التي يتصدرها نجم الفريق وحامل اللقب العالمي لهذه الفئة عامي 2018 و2019 النمساوي رايتيرر، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في الجولة العالمية الأولى والتي جرت شهر سبتمبر الماضي في مدينة أولبيا الإيطالية.

ويدخل البطلان سلمان وكيفين أجواء المنافسات مبكراً من خلال إجراءات المشاركة التي تبدأ اليوم بالتسجيل وانعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بالحدث لتقديم الأبطال المشاركين وذلك بحضور اللجنة المنظمة والمسؤولين فيما ستخضع الفرق المشاركة الدراجات للتجهيز والتجارب من أجل الاطمئنان على أدائها قبل الانطلاقة يوم غد.

حرص

وحرص محمد المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، على توجيه الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار للاهتمام والمتابعة والتشجيع الدائم، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات قد اكتملت لمواصلة المشوار في بطولة العالم للدراجات المائية 2021.

وقال المري إن المحطة الكويتية تأخذ أهمية خاصة كونها تمثل مفترق طرق في المنافسة على اللقب في فئة واقف جي بي 1 التي يتصدرها دراج الفريق النمساوي كيفين رايتيرر على متن دراجة الفيكتوري رقم 90 ويشارك فيها كذلك بطلنا الصاعد سلمان يونس العوضي الذي يقود دراجة (فيكتوري 7).

وأوضح أن الطاقم الفني وعقب نهاية الجولة الافتتاحية في إيطاليا عكف على إعداد دراجتي الفريق بشكل أمثل، حيث سيخوض الثنائي منافسات واقف جي بي 1 على متن أفضل الدراجات التي تم تطويرها في الفيكتوري لتكون على أهبة الاستعداد لخوض غمار الجولة المرتقبة.

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