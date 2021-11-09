أحمد البحر عضواً في «مجلس آسيوي الطاولة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، في الحصول على عضوية مجلس إدارة ولجان الاتحاد الآسيوي للعبة، من خلال الانتخابات التي أقيمت على هامش بطولة آسيا بالدوحة، وذلك للدورة الانتخابية 2021-2025.

وحصل كل من أحمد البحر، على أحد مقاعد العضوية في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، والمهندس فيصل الكعبي، على عضوية لجنة التدريب والناشئين، والمهندسة مجد البلوشي، على عضوية لجنة التوازن بين الجنسين، وحصل علي الشامسي، على عضوية اللجنة الفنية.

وتعد المرة الأولى التي يوجد هذا العدد من أعضاء الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة، في المناصب الخاصة بالاتحاد الآسيوي للعبة.

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