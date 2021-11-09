بهروزيان يكسب رهان الفوز بـ 100 مباراة في كأس ديفيز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشف موقع الاتحاد الدولي للتنس، أن قائد المنتخب الوطني للتنس عمر العوضي بهروزيان، نجح بتحقيق الفوز رقم 100 في سجل مشاركاته في بطولة كأس ديفيز، ليصبح ثالث لاعب على مستوى العالم يتمكن من الفوز بـ 100 مباراة طوال مشاركاته في تلك البطولة.

بينما يحتل اللاعب الإيطالي نيكولا بيترونجالي، المركز الأول في قائمة الأكثر فوزاً في مباريات البطولة، بواقع 120 انتصاراً، ويليه الروماني ايلي نستاسا 109 انتصارات، ثم بهروزيان 100 انتصار، ليصبح أول لاعب إماراتي وعربي وآسيوي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وذكر موقع الاتحاد الدولي للتنس، أن بهروزيان (37 عاماً)، حقق الفوز بالمباراة رقم 100، خلال مشاركته أخيراً في تصفيات كأس ديفيز، عندما فاز على اللاعب البحريني يوسف قائد بمجموعتين نظيفتين.

ومن جانبه، أهدى بهروزيان، الإنجاز إلى الأسرة الرياضية في الإمارات، مقدماً الشكر لمجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة سمو الشيخ حشر آل مكتوم، للدعم الذي ساهم بمواصلته مسيرته الرياضية في التنس، وإلى جميع مدربيه وزملائه اللاعبين والإداريين، متمنياً أن ينجح بمواصلة تحقيق الفوز، وصولاً للمركز الأول.

وقال بهروزيان: «أتطلع إلى تحقيق 21 انتصاراً خلال المشاركات المقبلة، لتحطيم الرقم القياسي الحالي، وبما يليق ومسيرة الرياضة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية، وأرى الفرصة قائمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع اتحاد التنس، وأسرة المنتخب».

وأوضح أنه شارك في كأس ديفيز للمرة الأولى في العام 1996، واستمرت مشاركاته سنوياً دون أي توقف باستثناء البطولات التي تزامنت مع الإصابة أو الإلغاء بسبب جائحة كورونا.

وعن أجمل انتصاراته، قال: «كان في عام 2001، عندما فزت على لاعب منتخب عمان محمد النبهاني، وقادنا يومها إلى تأهل منتخبنا للمجموعة الثالثة، وأنا سأواصل اللعب للمنتخب، ما دمت مؤهلاً فنياً لذلك، وإذا ما وصلت لمرحلة الاعتزال، ستكون خبرتي في خدمة الجيل الصاعد من اللاعبين».

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