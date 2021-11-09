شوق ونوف.. تألق وإبداع ثنائي في «أم الألعاب»

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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لم تخرج المحصلة الإيجابية للاعبتي نادي الشارقة للسيدات، شوق ونوف عبد العزيز البلوشي، عن التوقعات في ظل الرعاية والاهتمام والمتابعة الكبيرة من والديهما، وتهيئة الأجواء لتطوير المواهب المتعددة انطلاقاً من الإحاطة بالقدرة الإبداعية للاعبتين بمراقبة مسارات التفكير لاكتشاف الإبداع الكامن، الأمر الذي أفضى إلى واقع إيجابي كانت محصلته درجات مهمة من النتائج المشرفة في مرحلة عمرية مبكرة للاعبتين في رياضة ألعاب القوى.

وكانت شوق (12 عاماً)، هي نقطة الانطلاق بالتميز في الجري وبطولات التحدي والعقبات، ثم استلهمت شقيقتها نوف (11 عاماً)، القدوة والموهبة، ولم تتأخر عن إبراز قدراتها الممتازة وقدراتها المتميزة.

وقال عبد العزيز البلوشي، إن التفوق المشرّف لنجلتيه ثمرة مهمة للاهتمام الجيد من والدتهما أولاً بحكم ارتباطه بالعمل رغم أنه قام بتوفير معدات رياضية حديثة ومتطورة داخل المنزل والحديقة الملحقة به، إلى جانب حرصه على التعاقد مع المدربين محمد البلوشي، المتخصص في رياضة العقبات والحواجز، والمغربي أنور الغوز صاحب الخبرة الجيدة في الجري وألعاب القوى.

وأضاف: «لم استغرب حصولهما على الميدالية الذهبية في فئة الأشبال مع نادي الشارقة للسيدات في بطولة الدولة الفرقية التي أقيمت في شاطئ القرم بإمارة أم القيوين، وبهذه المناسبة نشكر الجهود الرائعة التي اضطلع بها اتحاد ألعاب القوى لإخراج البطولة في أبهى وأجمل صورة من التنظيم والتحضير، وهذا الشيء يمنحنا الثقة في أن هذه الرياضة المهمة على المستوى الأولمبي قادرة على استعادة وضعها الصحيح وسيرتها المشرّفة في ظل العمل الكبير من مجلس إدارة الاتحاد الذي نشاهده كاملاً في البطولات، ويتفقد جميع الترتيبات ويشجع اللاعبين واللاعبات».

وأوضح أنه قام بمساعدة نجلته شوق على المشاركة في بطولات عدة على مستوى العالم في السنوات الماضية، حيث حصلت على المركز الأول في بطولة للجري أقيمت في سلطنة عمان، ثم المركز الثاني في بطولة أخرى استضافتها البحرين، بينما كانت المشاركة الثالثة جيدة لاكتساب الخبرة في بطولة تحدي العقبات والحواجز في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود أفضل اللاعبات المشاركات، وكانت المحطة البارزة بحصول شوق على ذهبية بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك للجري في يناير 2020، وأشار إلى أن الحلم المهم والمنتظر، يبقى برفع رايات الوطن في المسابقات القارية والدولية.

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