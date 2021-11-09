رضوان يتخلى عن «الشيبس» للتحول لأسرع لاعبي إنجلترا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نجم إنجلترا الجديد في الرجبي، آدم رضوان، أنه لا يصدق أنه بدأ جنباً إلى جنب مع بطله «المذهل» جوني ماي، وكشف أنه تخلى عن رقائق البطاطس (الشيبس) قبل المباراة.

وأصبح اللاعب المصري الأصل آدم رضوان، الأسرع في ملاعب الرجبي الإنجليزية، بسرعة تصل إلى 24 ميلاً في الساعة، وسجل أحدث نجم في إنجلترا، 4 محاولات في أول اختبارين، كما سجل لاعب نيوكاسل، ثلاثية في ظهوره الأول مع إنجلترا، وذلك في مباراتها ضد كندا.

وقبل أن يصبح لاعباً دولياً في إنجلترا، كانت الوجبة الخفيفة لرضوان (23 عاماً)، جناح نيوكاسل، عبارة عن كومة كبيرة من رقائق البطاطس، ويقول اللاعب: «اعتدت أن آكل نصف ما لدي من رقائق البطاطس قبل التدريب، وعندما أنهي المران، أجد مدربنا الرئيسي دين ريتشاردز، أكل النصف الآخر، ولذا أعتقد أنه محبط لأنني توقفت عن فعل ذلك».

وأضاف لصحيفة «سبورت ميل»: «حصلت على أقراص كالسيوم صغيرة بدلاً من رقائق البطاطس، وهو أمر نفسي صعب بعض الشيء في البداية، ولكن هذا لن يمنعني من (الغش)، وتناولها على فترات متباعدة، مع صلصة البشاميل والمايونيز بالثوم».

وعن اللعب باسم إنجلترا، قال: «لم أكن أعتقد أبداً في أحلامي الجامحة، أنني سأبدأ مع إنجلترا مع جوني ماي في الجناح الآخر، إنه جنون وأمر مميز للغاية، لأنه لاعب لا يصدق، وفي السنوات القليلة الماضية، كان أحد أفضل الأجنحة في العالم».

ويريد رضوان محاكاة ماي، بعد أن انضم إلى إنجلترا، مثل بطله ماي، والذي ظهر لأول مرة مع إنجلترا في عام 2013، كان رضوان وقتها يبلغ من العمر 15 عاماً، ويلعب الرجبي لمدة ثلاث سنوات فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز