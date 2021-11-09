الجولة الختامية للشراعية 43 قدماً بدبي السبت

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يوم السبت المقبل، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري.

وأعلن النادي عن بدء التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب، أمس، عبر البوابة الإلكترونية للنادي أو بالاتصال لتجديد التسجيل، عبر الاتصال الهاتفي، حيث يتوقع أن يستمر إقبال واهتمام النواخذة والملاك في ظل الجاهزية الكبيرة، التي أظهروها في الجولة الأولى والتعاون اللافت مع اللجان المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية،

ومن المقرر أن يستمر التسجيل للمشاركة حتى يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة، التي ستخوض السباق المرتقب، فيما يراقب النادي كل التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة ليوم السباق (السبت)، وسيتم إخطار المشاركين بكل التطورات وكذلك التعليمات الخاصة بالمشاركة.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أشاد بالتعاون الكبير، الذي وجدته لجان النادي في سباق الجولة الأولى من قبل جميع القوارب المشاركة والالتزام الكبير منها قبل وبعد وأثناء المشاركة في السباق، الذي وصلت مسافته إلى أكثر من 13 ميلاً بحرياً.

الجدير بالذكر أن سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً حقق نجاحاً باهراً، حيث أقيم في أجواء مثالية، وأسفرت نتائجه عن فوز القارب الشقي 96 بالمركز الأول، وحصل القارب أطلس 12 على المركز الثاني، بينما احتل القارب حشيم 153 المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز