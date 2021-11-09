«أبوظبي للزوارق» إلى الكويت

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم إلى الكويت للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي ستقام على شاطئ السالمية، ويحمل الفريق آمالاً كبيرة في هذه الجولة بالاستمرار في صدارة فئة الحركات الاستعراضية والمنافسة على لقب فئة جالس محترفين ولقب فئة واقف سيدات، ويبدأ التجهيز الفني للدراجات ومرحلة التسجيل والتجارب الحرة لمدة يومين.

ويشارك ضمن الجولة الحالية بطل العالم ثلاثة مواسم متتالية في فئة الحركات الاستعراضية راشد الملا، ونجوم فريق أبوظبي راشد الطاير وإيما نولي، ويطمح الفريق في هذه الجولة إلى تعزيز صدارة الحركات الاستعراضية، بالإضافة إلى المنافسة على ألقاب الجولة في بقية الفئات..

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