«ياس القابضة» توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت ياس القابضة ــ مجموعة الاستثمار الإماراتية ــ واتحاد الإمارات للجوجيتسو عن توقيعهما اتفاقية رعاية، تنص على اعتماد شركة «مرموم للألبان» لتكون إحدى الجهات الراعية لجميع فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو المحلية والدولية لهذا الموسم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المستمر، الذي تقدمه ياس القابضة للمبادرات الحكومية الرامية للترويج لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وتوفير الفرصة أمام الرياضيين للمنافسة في البطولات الدولية.

دعم

وقال المهندس مرشد الرديني الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «نفتخر بمساهمتنا في دعم رؤية إمارة أبوظبي طويلة الأمد الرامية إلى دعم الرياضيين الشباب في الدولة، من خلال تلك الشراكة الواعدة، التي نأمل بأن تسهم في إعداد وتنشئة جيل رياضي قوي قادر على التميز محلياً ودولياً».

من جانبه قال جيرمي هنشي المدير العام لشركة المرموم للألبان: «تلتزم شركتنا بتلبية الحاجة المتزايدة في دولة الإمارات للعناصر الغذائية الأساسية، التي تساعد على نمو أجيال صحية وقوية قادرة على المنافسة في مختلف المجالات، وتعكس هذه الاتفاقية التزام ياس القابضة بالتعاون مع شركة مرموم لتعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع قوي وحيوي».

وتُعد الجوجيتسو واحدة من أشهر الرياضات القتالية في العالم، حيث تتمتع هذه الرياضة بقاعدة جماهيرية واسعة على مستوى المنطقة والعالم، بفضل ملاءمتها لمختلف الأعمار، وما تقدمه للاعبيها من فوائد جسدية وذهنية واجتماعية.

ومن المقرر أن تُقام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أكبر وأهم بطولة على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري، برعاية ذهبية من شركة مرموم للألبان.

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