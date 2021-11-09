إثارة في ثانية مراحل رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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سيطرت الإثارة على المرحلة الثانية من رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة حتى الخميس المقبل، وتمكن السائق القطري ناصر العطية من تحقيق أسرع وقت لـ«مرحلة أدنوك للتوزيع» في فئة السيارات، والبالغة مسافتها 318 كم، وذلك اليوم الثاني على التوالي إلى جانب ملاحه ماتيو بوميل في سيارة تويوتا هايلكس.

ويتقدم العطية على البولندي ياكوب برزيغونسكي ومساعده الألماني تيمو جوتشالك على متن ميني جون كوبر وركس باغي بفارق 6 دقائق و7 ثوانٍ، ويتقدم أيضاً على الأرجنتيني لوسيو ألفاريز والسعودي يزيد الراجحي بسيارتي تويوتا هايلوكس بأكثر من 16 دقيقة و25 دقيقة على التوالي.

وفي حين أن هذا التقدم قد يبدو مريحاً، يعلم العطية من تجاربه السابقة أن فقدان التركيز يمكن أن يؤدي للتراجع، ولا يمكنه تحمل عواقب الاسترخاء أو التهاون في التركيز.

تراجع

وتراجع الدراج البوتسواني روس برانش الذي تصدر المرحلة الأولى لتتبدد آماله بالفوز، ليتقدم بطل كأس العالم للدراجات النارية (فيم) الجديد ماتياس والكنر للصدارة ويعزز آماله بتحقيق فوزه الأول في رالي أبوظبي الصحراوي للدراجات النارية. ووصل برانش إلى نهاية المرحلة الثانية أدنوك للتوزيع البالغ طولها 318 كم بعد تعافيه من حادث شديد بدراجته ياماها على بعد 10 كيلومترات من نهاية المرحلة. وأنهى روس برانش اليوم في المركز الرابع، بفارق 5 دقائق و36 ثانية خلف المتصدر الجديد والكنر، وقال «مع الكثير من الأضرار التي لحقت بالدراجة، أعتقد أن السباق قد انتهى بالنسبة لي. أنا سعيد جداً بكوني سالماً».

واحتل الدراج الفرنسي أدريان فان بيفيرين على متن دراجته ياماها أخرى المركز الثاني خلف والكنر مسجلاً ثاني أسرع زمن كان كافياً لإحراز المركز الثاني بفارق دقيقتين و38.8 ثانية خلف الدراج النمساوي والكنر.

وقال والكنر: «أنا متعب للغاية، كنت أضغط على دراجتي بقوة في آخر 100 كم من المرحلة، حتى لا أضيع الوقت وأدع الدراجين الآخرين يلحقون بي».

دعم

ولاحق سوء الطالع السائق الإماراتي يحيى بالهلي الذي يشارك المرة الثلاثين برالي أبوظبي الصحراوي إذ توقف بسبب عطل في محرك سيارته بعد اجتياز 142 كم من مسافة المرحلة الأولى أول من أمس.

وسيبقى يحيى لدعم نجله منصور الذي احتل المركز الثامن في نهاية المرحلة الثانية في فئة فيا تي 4 جنباً إلى جنب مع عبدالله دخان بسيارة كان - أم مافريك.

وقال يحيى بالهلي: «يسعدني أن أكون هنا مع جميع الأصدقاء الذين تعرفت إليهم في هذا الرالي، سأستمر في مواجهة التحدي سنوات عديدة مقبلة، أما الآن فسأبقى لأدعم ابني منصور، أريد أن أراه يصبح بطلاً ذات يوم».

وبعد أن حل خامساً في الترتيب العام يتصدر الأمريكي أوستن جونز وملاحه البرازيلي جوستافو جوجلمين بسيارة كان – أم مافيريك مجموعة فيا تي 4 التي تضم خمس سيارات في المراكز العشرة الأوائل.

ويتصدر الروسيان بافيل ليبيديف وكيريل شوبين بافيل بسيارة كان – أم مافيريك مجموعة فيا تي 3، بينما حقق التشيكي مارتن بروكوب وفيكتور تشيتكا بسيارة فورد رابتور ار اس كروس كاونتري صدارة واسعة في فئة سيارات 2022.

وحقق الأرجنتيني مانويل أندوجار صدارة واسعة على الإماراتي عبدالعزيز الأهلي في دراجات كوادس بأربع عجلات.

وما زال الإسرائيليان روي بارتوف وجاي بيتون بسيارة كان – أم مافيريك اكس 3 يحتلان الصدارة في مجموعة فيم اس اس في 3.

تميز

قال محمد بن سليم، مؤسس الرالي، ورئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: تميز الرالي بالعديد من الأوجه، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون مجزياً للمتنافسين بشكل لا يصدق، إلا أن هناك أياماً يمكن أن يكون فيها صعباً للغاية أيضاً، لكن هذا عادل دائماً.

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