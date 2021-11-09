سعود الزعابي وصيف مونديال الدواثلون

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

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حقق سعود الزعابي إنجازاً عالمياً للإمارات ونال وصافة بطولة العالم للدواثلون التي أقيمت في إسبانيا، وجاء زميله فارس الزعابي تاسعاً.

ونقل خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون للاعبين تهنئة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي تمنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

وأكد أحمد جبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن ترايثلون الإمارات يسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة تؤكد أن المستقبل سيكون أفضل، مشيراً إلى أن «ترايثلون الإمارات» أصبح رقماً صعباً في البطولات، وتقدم عبدالملك جاني الأمين العام للجمعية بالتهنئة إلى خالد الفهيم وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية على الإنجاز.

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