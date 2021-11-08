خسارة بني ياس والجزيرة في «دولية الطائرة الودية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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خسر بني ياس من الأهلي السعودي في البطولة الودية الدولية للكرة الطائرة التي ينظمها نادي بني ياس بمشاركة 4 أندية عربية، وتلقى السماوي خسارته الأولى في البطولة على يد الأهلي السعودي بثلاثة أشواط دون مقابل في الجولة الثانية من البطولة، ليحصد الفريق السعودي فوزه الثاني على التوالي، وضمن الجولة ذاتها خسر الجزيرة أمام السيب العماني بنتيجة 3-0 ليعوض الأخير خسارته الأولى أمام بني ياس.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز بني ياس على السيب العماني، والأهلي السعودي على الجزيرة.

وتختتم البطولة اليوم بمباريات الجولة الثالثة والأخيرة، إذ يواجه الأهلي السعودي نظيره السيب العماني ويلعب الجزيرة مع بني ياس، حيث يتحدد البطل وفقاً لأكبر عدد من النقاط حصده خلال مباريات البطولة.

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