شرطة أبوظبي تشارك في«بينك بولو» الخيري

المصدر: ابوظبي- البيان الرياضي

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شاركت شرطة أبوظبي في مهرجان يوم البولو الوردي الخيري «بينك بولو»، الذي ينظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، حيث اطلع بحضور الشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان على أهداف دورية الطفل، وجهود فريق التوعية بقسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، كما شاركت في الفعالية دورية السعادة لنشر الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع، وقدمت إدارة التفتيش الأمني «k9» عروضاً للكلاب البوليسية وسط إعجاب الجمهور.

يهدف المهرجان الذي يقام سنوياً، إلى نشر التوعية وتثقيف أفراد العائلة والمجتمع بسرطان الثدي، ونشر رسالة صحية بالتعاون مع هيئة صحة أبوظبي، وتضمن العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية، والخدمات الصحية ومن بينها الفحوص الطبية.

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