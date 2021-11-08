دراج مغربي ينضمّ لفريق "الشعفار جميرا" للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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أعرب الدراج المغربي أنس آيت العبدية عن فخره بالانضمام إلى فريق "الشعفار جميرا" للدراجات الهوائية وتمثيله في سباق "جيرو دي إيطاليا - كريتيريوم" الذي أقيم السبت الماضي في إكسبو2020 دبي".

وقال الدراج المغربي الذي يبلغ من العمر 28 عاما.. " أشعر بالسعادة والفخر، بتمثيل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية في سباق جيرو دي إيطاليا - كريتيريوم الذي يعد أحد أهم السباقات في العالم، وأنا سعيد لكوني استطعت مجاراة نخبة من أبرز الدراجين في العالم وتحقيق نتيجة جيدة، أود أن أشكر فريق الشعفار جميرا على كل الدعم وإتاحة فرصة المشاركة في السباق الذي أقيم في أكسبو، إنه شعور رائع، وأتطلع الآن إلى المشاركة في السباقات المقبلة، وسيكون الفوز في سباق السلم للدراجات الهوائية أحد أبرز الأهداف التي أسعى لتحقيقها هذا الموسم، إضافة لعدد من المشاركات في السباقات الخارجية".

وأضاف " كان سباق كريتيريوم فريدا وناجحا وتحضيرا مهما للموسم الجديد، وفرصة لإبراز شعار فريقنا بعدما تم بث السباق في 100 دولة حول العالم".

وأكد آيت العبدية أنه سيبذل كل جهوده من أجل تشريف فريق الشعفار جميرا في السباقات المحلية وكذلك الدولية التي ستكون ضمن أجندة المشاركات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يملك الخبرة الكافية التي ستساعده على تحقيق أهدافه بعد تجربته السابقة مع فريق الإمارات وفريق "في آي بي" البحريني.

وأثنى على ما تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات في السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة الرشيدة وإنشاء العديد من المضامير في جميع مناطق الدولة، وقال " هناك أبطال عالميين يأتون للإمارات للمشاركة في السباقات أو التحضير للموسم، هذا مؤشر إيجابي على ما تحققه هذه الرياضة من نجاحات".

ويعد آيت العبدية أحد أبرز الدراجين العرب ويحفل سجله بالعديد من المشاركات في السباقات الدولية وبطولات العالم لسباقات الطريق والطوافات الكبيرة في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

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