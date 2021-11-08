8 لجان و44 ورقة عمل في مؤتمر الرياضة بالشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري المؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع، الذي سيقام بالشارقة في قصر الثقافة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين الدوليين من ذوي الاختصاص.

وأعلنت سلوى آل رحمة عضو مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين ورئيس لجنة الجودة والدعم اللوجستي عن تشكيل 8 لجان، لمواكبة هذا الحدث الدولي الكبير، وأضافت: إن متحدثين من 16 دولة سيشاركون في، وإن جلسات المؤتمر ستوزع على ثلاثة أيام بواقع 12 جلسة، كما بلغ مجموع أوراق العمل المقدمة 44 ورقة عمل، شارك في إعدادها 62 من المحاضرين والخبراء، كما ستقام ورشتان تدريبيتان على هامش المؤتمر في اليومين الأول والثاني.

وقالت سلوى آل رحمة إنه سيتم تخصيص مرحلة ترفيهية لضيوف المؤتمر في اليوم الثاني، بالإضافة إلى معرض لشركاء النجاح، تقوم خلاله المؤسسات والجهات الراعية بعرض الخدمات والمنتجات ذات العلاقة إلى جانب تقديم تسهيلات للمشاركين من خارج الدولة، والاتفاق مع مجموعة من الفنادق لاستضافة الضيوف، كما شملت التسهيلات العديد من التجهيزات في قصر الثقافة مكان المؤتمر، لتمكين المشاركين من التسجيل المباشر وتسهيل عمليات التسجيل والمشاركة.

وعن التدابير الأمنية والصحية قالت سلوى آل رحمة: إن اللجنة المنظمة شكلت فريق عمل تطوعياً من أجل سلامة وأمن المشاركين وتقديم مجموعة من البرامج مثل برامج الإسعافات الأولية، وعرض خطة الطوارئ والاستعانة بالخدمات الأمنية مثل توفير الإسعاف والدوريات المرافقة للحدث، وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي سيتم تكثيف العمل، من أجل إبراز المؤتمر سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني التابع للجمعية.

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