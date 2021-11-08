منتخبنا يواصل تألقه في بطولة العالم للجوجيتسو "أبوظبي 2021 "

المصدر: وام

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واصل المنتخب الوطني أداءه القوي في ثاني أيام مشاركته في النسخة السادسة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري.

ونجح أبطال منتخبنا الوطني خلال منافسات اليوم التي تم تخصيصها لفئة "النيوازا" تحت 21 عاما في تحقيق 17 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، وتصدرت بذلك دولة الإمارات منافسات فئة تحت 21 عاما، في حين وصل مجموع ميداليات المنتخب حتى اللحظة إلى 9 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضية، و 12 ميدالية برونزية بحصيلة إجمالية بلغت 31 ميدالية ملونة.

حضر المنافسات اليوم بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و عامر حسين محمد الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، و سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، و محمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية في أبوظبي، و أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، وميشيل كورن نائب رئيس الاتحاد الأوربي رئيس الاتحاد الألماني، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وشارك لاعبو المنتخب الوطني اليوم بمنافسات الرجال تحت 21 عاماً من فئات الأوزان "56، 62، 69، 77، 85، 94، و94+ كجم"، ومنافسات السيدات تحت 21 عاماً من فئات الأوزان "45، 48، 52، 57، 63، 70، 70 + كجم".

ونجح المنتخب الوطني لفئة تحت 21 عاما في إهداء الإمارات 17 ميدالية ملونة، حيث تمّكن كل من خالد الشحي وزن 62 كجم، وآمنة الحمادي وزن فوق 70، وحمدة الشكيلي وزن تحت 45 كجم، وأسماء الحوسني وزن تحت 52 كجم، وشمّا الكلباني وزن تحت 63 كجم، من تحقيق الميداليات الذهبية. فيما حصل كل من هزاع فرحان وزن فوق 94 كجم، واللاعبات شما الحوسني وزن تحت 45 كجم، وهيا الجهوري وزن فوق 70 كجم، وعلياء الظنحاني وزن تحت 52 كجم على الميدالية الفضية، فيما توّج بالبرونزية كل من آمنة العزيزي وزن دون 70 كجم، وماجد الشحي وزن دون 56 كجم، ومحمد المنهالي وزن دون 62 كجم، وسلطان الحوسني وزن تحت 69 كجم، وزايد سالم وزن تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وزن تحت 85، وحامد الهنائي وزن تحت 94، وماهر الطاهر وزن تحت 94 كجم.

من ناحيته أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أنه فخور بكل مخرجات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وبالجهد الذي تبذله فرق العمل القائمة على التنظيم، لأن البطولة تعد نموذجا يحتذى به في التنظيم والإبهار والاستضافة والإنجاز أيضا، لأن أبناء وبنات الإمارات عند حسن الظن بهم، يرتدون قفازات الإجادة، وينافسون بقوة لحصد الألقاب والمراكز الأولى في كل الفئات، ويظهرون إصرارا كبيرا على التميز والبحث عن الصدارة.

وقال حارب:" أن تستضيف الإمارات بطولة بها 2000 لاعبا ولاعبة من 65 دولة حول العالم في لعبة قتالية بمكان واحد، فهذه هي الصورة المرئية لمن هم خارج المشهد، ولكن حقيقة الأمر أن هناك جهودا استثنائية تبذل، وجنودا مجهولين بالعشرات من المنظمين والمتطوعين، في المطارات والفنادق وصالة المنافسات وفي حافلات النقل، ومنظومة عمل رائعة واحترافية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو".

وتابع حارب:" دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجوجيتسو قادها إلى الوصول إلى العالمية، وتقديم نموذج مشرف لرياضة متطورة تملك حاليا أبطال عالم في عدة فئات، وتجربة استثنائية في استضافة وتنظيم أكبر البطولات في العالم، وبرامج اكتشاف وصقل وصناعة أبطال هي الأفضل على المستوى الدولي، وعندما يكون الدعم والتوجيه من القيادة فلابد أن نجني تلك الثمار، وفي هذه المناسبة أيضا لابد أن نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على رعايته لتلك البطولة، وحضوره حفل الافتتاح، وقبل الافتتاح زيارته لمعسكر المنتخب والتي حفزت اللاعبين على ترجمة جهودهم إلى إنجازات ".

من ناحيته أكد فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي أن أجواء الحماس والندية تتواصل في بطولة العالم التي تحقق نجاح استثنائي حتى الآن بشهادة كل الوفود، وتؤكد أن أبوظبي ماضية في ترسيخ موقعها كموطنٍ للأبطال وعاصمة عالمية للجوجيتسو .

وأشاد الشامسي بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب اليوم والذين حصدوا 31 ميدالية ملونة في اليومين الأول والثاني، مؤكداً أن هذا الأداء البطولي يعكس الرغبة الصادقة لدى اللاعبين لتشريف الدولة، والوصول بجوجيتسو الإمارات إلى أبعاد جديدة. وأوضح الشامسي أن فئة تحت 21 عام تمثل مرحلة النضج، وبدء رحلة الحصاد للنجاحات والإنجازات وتطبيق الاحترافية الكاملة.

وقال: "لمسنا اليوم الروح الانتصارية التي يتحلى بها أبناؤنا وبناتنا وكفاءتهم في إدارة النزالات، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من النزالات حسم بحركة الاخضاع لمصلحة لاعبي ولاعبات المنتخب، وإن دلّ هذا الأمر على شيء فإنما يدل على كفاءة الخطط والعمل الدؤوب الذي يقوم به الاتحاد والأندية، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة، والذي اعتبره أساس النجاح نحو تحقيق الريادة العالمية في رياضة الجوجيتسو.

ولفت الشامسي إلى دور الجماهير في شحذ همم اللاعبين واللاعبات واستنهاض قدراتهم وإمكاناتهم، مؤكدا أن وجودهم في المدرجات كان له تأثير كبير على أداء اللاعبين فهنيئا لنا بهذا الجمهور وهكذا أبطال.

ووصفت آمنة الحمادي الفوز بذهبية العالم بالإنجاز الأهم في مسيرتها لا سيما أنه تحقق من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو، وأمام جمهورها، مؤكدة أن الجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية ساهم في تحقيق هذه النتيجة الرائعة.

وأهدت الحمادي هذا الانتصار إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا وتوجهت بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي سخّر كل الإمكانات لضمان تألق اللاعبين سواء من خلال التعاقد مع أفضل الأجهزة الفنية، أو توفير أفضل المعسكرات التي ساهمت في رفع مستوى لياقة وجاهزية لاعبي المنتخب.

بدوره يقول البطل خالد الشحي والذي نجح في اقتناص ذهبية وزن 62 كجم أن رؤية علم الإمارات على منصة التتويج وعزف النشيد الوطني هو الغاية الأهم والهدف الأسمى الذي يسعى خلفه كل أبناء وبنات الوطن.

وأضاف:" عاهدت نفسي أن أقدم أفضل ما لدي على البساط، لتحقيق إنجاز يفوق ما حققته في النسخة الماضية وهو الميدالية البرونزية، وبفضل الله تمكنت من تحقيق هذه الميدالية الرائعة التي أهديها للوطن وقيادته وجمهورنا العاشق للرياضة والرياضيين".

من جانبها قالت أسماء الحوسني صاحبة الميدالية الذهبية لوزن 52 كجم أن الفرحة مضاعفة هذا اليوم كونها وزميلتها علياء الظنحاني تمكنتا من تحقيق التفوق الواضح في فئتيهما الوزنية، مؤكدة أن الإنجاز يحسب لدولة الإمارات، متمنية التوفيق لزملائها وزميلاتها الذين يتنافسون في قادم الأيام.

ويخوض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني غدا الثلاثاء في اليوم الثالث لمشاركتهم ببطولة العالم منافسات الرجال والسيدات تحت 18 عاماً، حيث يشارك 16 لاعبا من فئة الرجال و15 لاعبة من فئة السيدات، ويتمتع لاعبو الإمارات بحظوظ وافرة للمنافسة بقوة ضمن هذه الفئة وتعزيز رصيد الدولة من الميداليات.

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