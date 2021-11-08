40 مشاركاً في فعالية شرطة دبي للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي ومبادرة الروح، فعالية للرماية لأفراد المجتمع وبمشاركة أصحاب الهمم ضمن أنشطة تحدي دبي للياقة، واستقطبت الفعالية 40 مشاركاً من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات في قاعة الرماية بأكاديمية شرطة دبي.

وأشاد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، بالإقبال على المشاركة في الفعاليات الرياضية، وخاصة فعالية الرماية التي تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية تبنّي نمط حياة مثالي وصحي، مؤكداً بأن المستوى الرائع لأصحاب الهمم ودمجهم مع الرماة من خلال الاحتكاك المباشر، لا سيما أن هذه الفعالية حققت الأهداف المنشودة.

وأضاف أن فعالية الرماية أثبتت أنها رسالة رائعة وقوية تحمل أكثر من معنى وأكثر من هدف، في مقدمتها إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لإثبات الذات وممارسة الرياضة والانخراط بشكل طبيعي في كل الأنشطة والفعاليات الرياضية، حيث تُشكل الرياضة بما تحمله من أهداف نبيلة وقيم سامية، وسيلة فاعلة، وتساهم أيضاً في زيادة التقارب والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتحقق هدفاً رئيسياً تسعى إليه شرطة دبي في تحقيق الدمج لأصحاب الهمم في المجتمع.

من جهته أشاد العقيد خليفة السويدي، مدير مدرسة الرماية، بالفعاليات المجتمعية الرياضية التي تبناها تحدي دبي للياقة بما فيها فعالية الرماية التي نالت على استحسان أصحاب الهمم، خاصة أن أهداف التحدي تتوجه إلى كافة سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوتهم لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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