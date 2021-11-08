مباراتان في دوري اليد غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تعود منافسات دوري رجال اليد غدا بعد توقف أسبوعين من أجل تحضيرات منتخبنا للمشاركة في البطولة الآسيوية، ومشاركة فريقي الجزيرة والعين في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية، وتقام اليوم مباراتان من المؤجلات، ويستقبل الشارقة متصدر البطولة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن النصر من 5 جولات، في السابعة مساء اليوم فريق الجزيرة الخامس برصيد 6 نقاط من 3 جولات، ويتطلع «فخر أبوظبي» إلى إحداث مفاجأة بالفوز على المتصدر،

للعودة إلى أندية المقدمة في الترتيب العام.

ويستقبل العين السابع برصيد 5 نقاط فريق مليحة السادس بالرصيد نفسه بفارق الأهداف ويتطلع العين لحصد النقاط الثلاث للصعود في جدول الترتيب العام، والوصول للمراكز المتقدمة.

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