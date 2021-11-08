اتفاقية تعاون بين الكاراتيه ومؤسسة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وقع اتحاد الكاراتيه ممثلاً في رئيسه اللواء م ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات في إطار استعدادات الدولة لاستضافة بطولة العالم بـ «مجمع حمدان الرياضي» بدبي خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري، خصوصاً في مجال الاستفادة من جهود أبناء الدولة من الشباب للعمل كمتطوعين في البطولة.

تمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث وقعها اللواء م ناصر عبد الرزاق الرزوقي، ومهنا عبيد المهيري المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه واللجنة المنظمة للبطولة.

وقدم ناصر عبد الرزاق في بداية المؤتمر الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه وتوفير كل فرص النجاح لهذا الحدث العالمي الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، كما شكر معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وسعيد حارب الأمين العام للمجلس، وأكد أن مجلس دبي الرياضي حرص على توفير كل الدعم وسبل النجاح لتنظيم البطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة دولة الإمارات والمستوى المتميز الذي بات سمة مميزة لجميع الأحداث والبطولات التي تقام على أرض الدولة.

وأكد عبد الرزاق حرص دولة الإمارات على تقديم نسخة مميزة غير مسبوقة، وعبر عن فخرهم باستضافة بطولة عالمية بهذا الحجم، إذ يشارك فيها أكثر من 142 دولة، مشيداً بدعم مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لاتحاد الكاراتيه، سواء في هذه البطولة أو كل البطولات القارية والدولية السابقة، وقال إن شعب الإمارات محب للسلام والتعاون مع جميع الأطياف بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ولذلك يتوقع أن تحقق البطولة نجاحات كبيرة بوصفها الحدث الأكبر بعد الأولمبياد، وأشاد في ختام تصريحاته، بتعاون مؤسسة الإمارات وشراكتها لاتحاده من أجل إنجاح المونديال.

من جانبه شكر عبيد المهيري المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات، مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه على هذه الثقة، مؤكداً حرص المؤسسة على بذل قصارى جهدهم لإنجاح البطولة وتسخير جهود الشباب المتطوعين لهذا العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى 150 من الشباب والشابات، المؤهلين للعمل في أكبر الأحداث، ويمتلكون الخبرات اللازمة ليكونوا إضافة مميزة لأي حدث، كما أنهم يجيدون التحدث بأكثر من لغة، مما يساهم في أداء عملهم على النحو الأمثل، مشيراً إلى المشاركة الفعالة لمؤسسة الإمارات في إكسبو دبي 2020.

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