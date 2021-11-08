جميلة القاسمي تنضم لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للتايكوندو

المصدر: وام

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عينت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الانسانية في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتايكوندو من قبل رئيس المجلس الدكتور شونغمون تشوي وذلك امتداداً لمسيرة الريادة ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات ومنها الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً .

يأتي تعيين سعادتها في المجلس إيماناً بدورها الفعال في الحركة الرياضية الإقليمية والدولية حيث تم تكليفها بعضوية المجلس ورئاسة المجلس الدولي للبارا تايكوندو منذ عام 2017، ثم لاحقاً تم تمديد العضوية.

و يضمُّ مجلس الإدارة للاتحاد سبعة وثلاثين عضواً من مختلف أنحاء العالم هم من الأعضاء المنتخبين والمعينين من قبل الرئيس، وحظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بكرسيين في الدور الانعقادي الجديد حيث تم انتخاب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ضمن المجلس بترشيح الأعضاء.

و توجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة على دعمه المتواصل لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والذي أدى إلى تمكين الرياضيين في مختلف المحافل الدولية لتحقيق انجازات تفخر بها الدولة وتشيد بها المنظمات الدولية.

وتأتي توجيهات سموه بالاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على قائمة أولويات المدينة منذ انطلاقتها حيث تولت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بدءاً من تأسيس نادي الثقة للمعاقين في مايو 1987 وترأست أول لجنة للأولمبياد الخاص الدولي في ديسمبر 1989 في حين استمرت بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي من خلال عضويتها وترأسها للمنظمات الدولية والإقليمية.

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