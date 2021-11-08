سعود الزعابي وصيف «بطولة العالم للدواثلون»

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

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حقق اللاعب سعود الزعابي إنجازاً عالمياً للإمارات بعد أن خطف بطولة العالم للدواثلون التي أقيمت السبت الماضي بإسبانيا، وجاء اللاعب فارس الزعابي في المركز التاسع.

ونقل خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون للاعبين تحيات وتهاني معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي تمنى لهم التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية كما أكد رئيس الجمعية أن البرنامج المقبل سوف يشهد الكثير والعديد من المشاركات حتى نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة.

وأكد أحمد جبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن ترايثلون الإمارات يسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة تؤكد أن المقبل سيكون أفضل، وأن «ترايثلون الإمارات» شهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة وحقق إنجازات عديدة وأصبح رقماً صعباً في البطولات، متمنياً لجميع اللاعبين المزيد من التوفيق

وتقدم عبدالملك جاني الأمين العام للجمعية بالتهنئة إلى خالد الفهيم وأعضاء مجلس الإدارة وللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على هذا الإنجاز، مؤكداً أن ترايثلون الإمارات بات رقماً صعباً عالمياً، فبالأمس كنا نشارك فقط، والآن بتنا منافساً قوياً لأقوى الدول في مجال رياضة الترايثلون.

من جانبه، أعرب عامر العامري المدير المالي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز مشيراً إلى أن أنه سيكون دافعاً لمواصلة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر لترايثلون الإمارات في مختلف البطولات، وأكد أن الميدالية الفضية هو جهد جماعي من الجميع.

وأكد احمد الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الفنية أن الإنجاز الذي حققه المنتخب أعاد ترايثلون الإمارات إلى الواجهة من جديد ووضعها أمام تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة وهو نتاج جهود مشتركة بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وعادت إلى البلاد أول من أمس بعثة المنتخب، وكان في استقبالها عامر العامري، وأحمد الشامسي، كما حيا البعثة عن طريق الاتصال المرئي خالد الفهيم وأحمد جبر وعبد الملك جاني الأمين العام، الحسن عقيلي.

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