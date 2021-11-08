مواجهة وحيدة في الدور الأول لكأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، عن مواجهة واحدة فقط في دور الـ 16 للبطولة، وتجمع الرمس مع بني ياس، والفائز منهما يصعد للقاء عجمان في دور الثمانية.

فيما تأهل إلى دور الثمانية، النصر، بطل الدوري العام الموسم الماضي، ليلتقي الجزيرة، وتأهل شباب الأهلي، حامل لقب الكأس الغالية، للقاء العين، فيما يلتقي حتا والوصل، في الدور نفسه.

في حين، أسفرت قرعة الدوري العام الكرة الطائرة رجال، والذي يتنافس على لقبه 9 أندية هذا الموسم، عن مواجهات النصر مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع بني ياس، والرمس مع الوصل، وعجمان مع العين.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة خلال الأيام المقبلة، مواعيد وملاعب المباريات في المسابقتين، وبعدما حسم النصر أول لقبين لمصلحته هذا الموسم على حساب شباب الأهلي، بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر.

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