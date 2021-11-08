العرياني يتألق في بطولة ولي عهد الكويت للرماية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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فاز ظاهر العرياني رامي منتخبنا الوطني للرماية وفريق فزاع، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس ولي عهد الكويت لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، فيما حلق الكويتي عبد الرحمن الفيحان بالميدالية الذهبية، ونال مواطنه ناصر المقلد الميدالية الفضية، واحتل خالد المضف «الكويت» بطل العالم الأسبق، المركز الرابع، يليه يحيى المهيري نجم منتخبنا الوطني وفريق فزاع للرماية خامساً، ثم الكويتي أحمد الديحاني سادساً، ومبارك المنصوري نجم نادي الظفرة.

أعرب ظاهر العرياني عن سعادته بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية مؤكداً أن طموحه التأهل إلى أولمبياد باريس، ووجه شكره إلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية، واللواء راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية لتسهيل مشاركته في البطولة، وأشاد بتنظيم الكويت للبطولة.

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