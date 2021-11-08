6 ميداليات لبناء الأجسام في بطولة العالم

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

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حصد منتخب الإمارات لبناء الأجسام ثلاث ميداليات جديدة، أول من أمس، في بطولة العالم المقامة في مدينة سانت سوزانا بإقليم كاتالونيا الإسباني، بعد أن حصل عبد الله درويش البلوشي على الميدالية الذهبية، ونال الماس موسى البلوشي، وعبد الله رستم برونزيتين، ليصبح إجمالي ميداليات المنتخب في البطولة حتى الآن 6 ميداليات (ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات).

وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الأمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الإنجاز، ومؤكداً أن لاعبي المنتخب ظهروا بمستويات فنية وبدنية لائقة، بالرغم من قوة المنافسات لمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، داعياً إلى المزيد من التدريبات استعداداً للبطولات المقبلة، وأشاد بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب واللاعبين.

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