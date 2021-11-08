«الشقي 96» لحمدان بن محمد بطل «الشراعية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج القارب «الشقي 96» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي جرت أحداثه أول من أمس في شواطئ دبي.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022 نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة أكثر من 80 قارباً اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج وأبحرت مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية لمسافة 13 ميلاً بحرياً.

وأنجز طاقم القارب «الشقي 96» المهمة بنجاح بعدما أحسن اختيار المسار المناسب منذ الانطلاقة ليتقدم إلى الصدارة منفرداً حتى المرحلة الحاسمة، والتي شهدت ظهور منافسين، لكنه وبفضل جهود نوخذة وطاقم القارب نجح في عبور خط النهاية أولاً.

ترتيب

وحصل طاقم القارب أطلس 12 لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي على المركز الثاني في السباق مترجماً البداية الجيدة في السباق إلى نجاح، فيما احتل القارب حشيم 153 لمالكه النوخذة حسن عبد الله محمد جمعة المرزوقي المركز الثالث بعدما ظهر كمنافس قوي على القمة في الأمتار الحاسمة.

وتوالى بعد ذلك وصول القوارب إلى خط النهاية، حيث نال طاقم القارب زلزال 217 لمالكه النوخذة مروان عبد الله محمد جمعة المرزوقي المركز الرابع في الترتيب العام لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، فيما احتل القارب التبر 55 لمالكه راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري المركز الخامس.

وعقب نهاية السباق قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه المقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتقديم الكؤوس إلى نواخذة وبحارة القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

شكر

وجه محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وبارك محمد حارب لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى التفوق في السباق، مشيداً بجميع المشاركين في هذه التظاهرة لتعاونهم الكبير مع اللجان المنظمة، الأمر الذي أدى إلى النجاح الكبير، حيث انطلق السباق في الموعد وفق ما رسم له، والتزم الجميع بكل التوجيهات.

بداية مبشرة

وأهدى خلف بطي مصبح الغشيش المري نوخذة القارب «الشقي 96» الفوز بناموس سباق الجولة الأولى إلى مالك القارب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً أن هذا النجاح ما كان أن يتحقق لولا دعم وتشجيع سموه المستمر، مشيراً إلى أن الانتصار بداية مبشرة لموسم حافل في شواطئ دبي.

وقال المري إن التعاون بين أفراد طاقم القارب «الشقي 96» خلال مراحل السباق قادهم للفوز، منوهاً إلى أن كل العوامل ساعدتهم على تجاوز مراحل السباق بكل سهولة حتى الوصول إلى خط النهاية، مشيداً في حديثه بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الترتيب لهذا الحدث وحسن اختيار الموعد والمكان.

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