ناصر العطية يتصدر اليوم الأول لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختتمت أمس، المرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي، في نسخته الثلاثين، الذي يستمر حتى 11 نوفمبر الحالي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وحقق السائق القطري ناصر العطية، بداية مثالية بصدارته للمرحلة الأولى، وهو يسعى لتحقيق انتصار لقب ثالث في رالي أبوظبي الصحراوي، بينما سجل الدراج البوتسواني روس برانش، أسرع زمن في فئة الدراجات النارية، خلال المرحلة الأولى.

وفاز السائق القطري بالمرحلة الافتتاحية، التي تبلغ مسافتها 262.02 كم، بفارق 3 دقائق عن البولندي جاكوب برزيغونسكي.

وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة «عليك أن تكون جريئاً للفوز بهذا الحدث، كما رأينا على مر السنين، هذا اختبار رائع في كل جانب من جوانب الراليات الصحراوية، وسيكون التركيز الآن مهماً للغاية».

وسجل الدراج الإماراتي محمد البلوشي، عاشر أسرع زمن.

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