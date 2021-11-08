شهاب والجوكر يحققان ذهبية الماسترز في «عربية السنوكر»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أضاف منتخبنا الوطني ميدالية ذهبية ثانية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في دبي بمشاركة 14 دولة عربية، وذلك بعد فوز الثنائي الذهبي محمد شهاب ومحمد الجوكر على الفريق العراقي الذي يمثله إيهاب أنور وفراس كامل في المباراة النهائية لمسابقة فرق الماسترز بنتيجة 3-2، كما حصلت الإمارات على ميدالية برونزية أيضاً في المسابقة مع منتخب مصر في المركز الثالث.

وافتتحت الإمارات الفوز بالذهب بحصول المصنف الأول محمد شهاب على لقب الماسترز للفردي للمرة الثانية على التوالي، وبذلك يكون منتخبنا الوطني اقترب من نيل لقب التفوق العام في منافسات السنوكر بحصوله على ذهبيتين وبرونزية ضمن 6 مسابقات .

إنجاز متوقع

وعبّر محمد عبد الله يوسف مدير منتخب السنوكر، عن سعادته الكبيرة بما تحقق، مشيراً إلى أن ذلك ليس غريباً على سنوكر الإمارات، وقال إن سنوكر وبلياردو الإمارات ظلت على الدوام تشارك في البطولات الخارجية من أجل المركز الأول، ووعد بتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولة العربية الحالية.

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