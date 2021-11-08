إعادة انتخاب فرح سالم نائباً لرئيس «عربي الكيك بوكسينغ»

المصدر: (عمّان - وام)

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أعيد انتخاب فرح سالم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، نائبة لرئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ عن العنصر النسائي وذلك المرة الثانية على التوالي، جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة باسل الشاعر رئيس الاتحاد، وتم اختيار طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، لدوره البارز في تطوير اللعبة على الصعيدين العربي والدولي، وعبرت فرح سالم عن تقديرها لعبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، لدعمه وثقته، ووجهت الشكر للجنة التنفيذية بالاتحاد العربي.

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