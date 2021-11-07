الأولمبياد الخاص يطلق ملتقى الريشة الطائرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي وبالتعاون مع لجنة الإمارات للريشة الطائرة أمس ملتقى رياضة الريشة الطائرة الموحدة بمشاركة واستضافة كليات التقنية العليا بإمارة رأس الخيمة، ضمن 3 جولات في الشهر الجاري في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، حضر الملتقى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، وسمية بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وناعمة الشرهان، النائب الثاني في المجلس الوطني الاتحادي، وسقراط بن بشر عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، والعميد أحمد النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة.

أقيمت أولى محطات الملتقى بالتعاون مع نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وكليات التقنية العليا ولجنة الإمارات للريشة الطائرة، وبمشاركة 45 لاعباً من أندية رأس الخيمة وخورفكان، والثقة لأصحاب الهمم، وأكاديمية برايم ستار وتشهد جامعة خليفة في أبوظبي المحطة الثانية من الملتقى 13 الجاري، أكاديمية دبي الرياضية المحطة الثالثة 20 الجاري في دبي.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي السعي لتعزيز مفهوم الرياضات الموحدة، التي تعتمد على الدمج الرياضي لأصحاب الهمم في أقرانهم، وقال: نقوم من خلال الملتقى بتجهيز وإعداد لاعبينا للمشاركات الدولية والإقليمية، وخاصة الألعاب العالمية الصيفية «برلين 2023».

وعبر المهندس عبدالله المهيري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للشؤون الإدارية عن سعادته باستضافة الحدث في كليات التقنية برأس الخيمة، والتي تأتي في إطار حرص الكليات على تأكيد دورها المجتمعي وعلاقات الشراكة البناءة بمختلف مؤسسات المجتمع، وكذلك لأهمية تعزيز الوعي الرياضي والصحي لدى الشباب، وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي.

وأشار إلى تطوع 20 طالباً وطالية لتنظيم الفعاليات وتوفير الدعم لأصحاب الهمم، إضافة إلى مشاركتهم في مباراة ودية مع أصحاب الهمم بما يدعم الأهداف المنشودة والرامية إلى تعزيز دمج فئات أصحاب الهمم في المجتمع ورفع الوعي بهم وبقدراتهم وإمكاناتهم المتميزة، لافتاً إلى أن أولمبياد برلين، يمثل أكبر حدث إنساني في العالم تستخدم فيه الرياضة منصة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.

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