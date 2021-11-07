بحضور خالد بن محمد بن زايد .. افتتاح بطولة العالم للجوجيتسو " أبوظبي 2021"

المصدر: وام

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بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، استهل اليوم نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو مشوارهم في النسخة 26 من بطولة العالم المقامة حالياً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بحصد 14 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات، و6 فضيات، و4 برونزيات.

حضر المنافسات الشيخ زايد بن نهيان بن زايد، والشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة فهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة الدكتور محمد الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد رحمة المسعود نائب رئيس مجموعة المسعود، وسلطان النيادي رائد الفضاء الاماراتي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، فضلا عن عدد كبير من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وأقيم اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي كان بسيطا ومميزا وأنيقا، حيث بدأ بالسلام الوطني، ثم عرض مميز للشرطة الموسيقية، بعدها ألقى بانايوتوس ثيودوربوليس كلمة الاتحاد الدولي أثنى فيها على دور دولة الإمارات الريادي في استضافة كبرى بطولات الجوجيتسو، ومساهمتها البارزة في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وقال : نحتفل اليوم معا بعودة شروق شمس الجوجيتسو من جديد على مستوى العالم، بعد فترة توقف طويلة لم نلتق فيها، ولم نتجاوز حدود أوطاننا، ولولا أبوظبي ما كان هذا التجمع، وما كنا هنا اليوم يملؤنا التفاؤل والأمل، ويتمسك اللاعبون من مختلف دول العالم بالرغبة في الانتصار والتتويج وتحقيق المجد .. فشكرا للإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المتواصل لأسرة الجوجيتسو في العالم، وشكرا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وشكرا لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأضاف: شهدت هذه النسخة من البطولة تسجيل رقم قياسي على صعيد عدد اللاعبين والدول المشاركة في خطوة تؤكّد على قدرة العاصمة الإماراتية على مواجهة جميع التحديات للارتقاء بمستوى هذه الرياضة.

وألقى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كلمة اتحاد الإمارات للجوجيتسو نيابة عن سعادة عبدالمنعم الهاشمي في خطوة تعكس حرص الاتحاد على تكريم شباب الإمارات الذي يقود مسيرة النمو والتطور ومستقبل الدولة للخمسين عاما القادمة .. ورحب النيادي في كلمته بالضيوف، معبرا عن فرحة شعب الإمارات باستقبالهم ليشهدوا جميعا احتفالات الدولة بعام الخمسين، واستضافتها لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي تشارك فيه وفود من 192 دولة حول العالم.

وقال إنه ليس غريبا عن رياضة الجوجيتسو لأنه مارسها، ويحمل الحزام البنفسجي فيها، مشيرا إلى أن هذه الرياضة تحافظ على تركيز الإنسان، وتمنحه الكثير من الثقة بالنفس والصبر والتحمل والإنضباط، وأنها أصبحت ثقافة مجتمع في الإمارات حيث دخلت كل البيوت، والمدارس والأندية وأصبحت لها شعبية كبيرة.

عقب ذلك تم استعراض أعلام الدول المشاركة في البطولة وسط تصفيق الحضور من الجماهير التي ملأت المدرجات.

من ناحيته تقدم عبدالمنعم الهاشمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تشريفه البطولة وحضوره حفل الافتتاح وجانباً من المنافسات، مشيرا إلى أن الإمارات محظوظة بشيوخها وقادتها الذين يدعمون الرياضة ويستثمرون في أبناء الوطن، ولا يدخرون أي جهد في إسعاد شعبهم، مشيرا إلى أن زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لمعسكر المنتخب ثم افتتاحه للبطولة، يؤكد حرص سموه ومتابعته لهذه الرياضة ومشروعها الوطني، وأن هذا الاهتمام بقدر ما يمثل مجالا للفخر ووساما على الصدور، ودافعا للتميز، بقدر ما هو مسؤولية على الاتحاد ولاعبيه بتحقيق أفضل النتائج وترجمة الدعم إلى إنجازات.

ووجه الهاشمي كلمة لسلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي حيث أكد له أن اتحاد الجوجيتسو وهو يبني أجيالا جديدة من اللاعبين والأبطال والنجوم في رياضته التي يستهدف منها الوصول إلى الرقم واحد عالميا، ويرفع شعار المساهمة في بناء جيل قوي، عينه على المجالات الأخرى ونجومها وروادها وعلى من يشرفون الوطن في كل الساحات، وأن الاتحاد يثمن نجاحه في مجال الفضاء، ويعتبره نموذجا يحتذى به للأجيال الجديدة، ومن هذا المنطلق كانت الفكرة في استدعائه لإلقاء الكلمة في تلك المناسبة الكبرى.

وبدأ المنتخب الوطني رحلته في بطولة العالم بمنافسات الرجال فئة النيوازا تحت 16 عاماً في الأوزان / 38، 42، 46، 50، 55، 60، 66، 73، فوق 73 كجم /، ومنافسات السيدات تحت 16 سنة من فئات الأوزان / 32، 36،40، 44، 48، 52، 57، 63 كجم/ .

وشهدت المنافسات مشاركة 33 منتخبا من مختلف دول العالم، حيث قدّم اللاعبون مستويات أداءٍ مميّزة تؤكد على قوة المنافسة ومدى تطور اللعبة في العديد من دول العالم، وسط صيحات الجماهير لتشجيع اللاعبين واللاعبات .

وفي ختام منافسات اليوم حصد اللاعبون الروس المرتبة الأولى من حيث عدد الميداليات الذهبية برصيد ثمان ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، فيما تمكّن لاعبو منتخب الإمارات من حصد المرتبة الثانية برصيد أربع ذهبيات و6 فضيات، و4 برونزيات .. وحلّت كازخستان في المركز الثالث برصيد أربع ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات.

ونجح المنتخب الوطني في إهداء الإمارات 14 ميدالية ملونة، حيث تمّكن كل من سلطان الحوسني وماجد البلوشي وعبدالرحمن محمد من تحقيق الميدالية الذهبية ضمن فئات البنين بأوزان 55 كجم، و38 كجم، وتحت 46 كجم على التوالي، فيما كانت الذهبية الرابعة من نصيب ميرة الساعدي ضمن فئة البنات بوزن 36 كجم، وحصد جاسم الحوسني، وعبد الرحمن النجار، وحمد عيسى البلوشي، الميداليات الفضية للبنين، فيما حصدت آمنة الحوسني، وميرة الحوسني، ومريم آل علي فضيات البنات .. وبالإضافة إلى ذلك حصد كل من زايد الشبيصي، ومسلم محمود برونزيتين في منافسات الناشئين، وميرة الخوري وزمزم الحمادي برونزيتين في فئة الناشئات.

وفي تعليقهم على الإنجازات التي حققوها خلال مشاركتهم في البطولة، أكّد نجوم المنتخب أن فوزهم في بطولة العالم للجوجيتسو يمنحهم الدافع لبذل المزيد من الجهد لصقل مواهبهم والارتقاء في التصنيفات للتمكّن من تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة ضمن المستويات الأعلى.

وعبّر اللاعب سلطان الحوسني الفائز بذهبية فئة 55 كجم عن سعادته البالغة بحصوله على أول ميدالية ذهبية عالمية في مسيرته الاحترافية، مهدياً هذا الإنجاز إلى الإمارات وقيادتها الغالية، والجهاز الفني الذي ساهم في إعداده بالشكل الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة .. وأكد أن هذا الإنجاز سيشكل الحافز الأكبر له لمواصلة التقدم والنجاح.

من جانبه قال اللاعب عبد الرحمن محمد الذي أهدى الإمارات ميدالية ذهبية في وزن 46 كجم إن الإعداد الجيد والحرص على تمثيل الوطن بأفضل صورة شكّلا الدافع الأكبر لتحقيق الفوز والانتصار، وأكد أن رؤية علم الدولة في منصة التتويج هو وسام فخر واعتزاز.

وتوجه اللاعب عبدالرحمن بالشكر إلى كل الذين وقفوا معه وشجعوه بكلمات التحفيز والتقدير والاحترام، وخص المشجعين الذين وقفوا معه على مدرجات الجمهور في جوجيتسو أرينا.

ويخوض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني غدا منافسات الشباب تحت 21 سنة للبنين والبنات من فئات الأوزان / 45، 48، 57، 63، 70، فوق 70 كجم/ للبنات، وأوزان / 56، 69،62، 77، 85، 94، فوق 94 كجم/ للبنين.

وانطلاقاً من حرصه على المحافظة على لقب بطولة العالم، يدخل المنتخب الوطني بتشكيلة مثالية تجمع بين عناصر الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، تضم 59 لاعباً ضمن فئة الرجال، موزعين على مختلف الفئات بواقع 13 لاعباً ضمن فئة الكبار، و12 لاعباً ضمن فئة الشباب تحت 21 عاماً، و16 لاعباً ضمن فئة تحت 18 عاماً، و18 لاعباً في فئة تحت 16 عاماً .. ويمثل منتخب السيدات في البطولة 57 لاعبةً موزعة على 14 لاعبة ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، و13 لاعبة ضمن فئة الشابات تحت 21 عاماً، و 15 لاعبةً ضمن فئة تحت 18 عاماً، و 15 لاعبةً ضمن فئة تحت 16 عاماً.

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