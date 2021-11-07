اعتماد برنامج مباريات «كلباء للألعاب الشاطئية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ العد التنازلي لإطلاق النسخة الأولى من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على شاطئ مدينة كلباء من 11 إلى 20 الجاري، واعتمدت اللجنة العليا المنظمة في اجتماعها برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تجهيزات الدورة، وتحديد الشعارات الخاصة بكل لعبة، وتم اعتماد جدول مباريات الدورة، ومد فتح باب التسجيل لبعض الألعاب بهدف مشاركة أكبر عدد من الفرق واللاعبين.

ووافقت اللجنة على برنامج حفل الافتتاح، الذي يتضمن فقرات ترفيهية وعروضاً للألعاب النارية، كما سيتم توفير برامج ترفيهية للجماهير خلال الفعاليات، فيما أعدت اللجنة الإعلامية كتيب الدورة، وتقرر القيام زيارة ميدانية لمسرح الحدث على شاطئ مدينة كلباء لمعاينة التحضيرات، ومراجعة التجهيزات المتوفرة لكل لعبة من ألعاب الدورة السبع وهي: كرة القدم والطائرة والسلة، وألعاب القوى، والسباحة والترايثلون، والتجديف، وسيتم التنسيق مع فريق ساند لتوفير متطوعين ومسعفين حسب احتياجات كل لعبة، وتكريم شركاء التنظيم من المؤسسات والاتحادات والأندية على هامش حفل الافتتاح.

جهود

ووجه عبد الملك جاني الشكر للاتحادات والأندية والمؤسسات المشاركة في التنظيم، ودعا الجميع لمواصلة الجهود حتى تحقق الدورة أعلى معدلات النجاح في نسختها الأولى، وأكد أن هدف الدورة مجتمعي وترويجي وصحي بالمقام الأول، ويوجد حرص على مشاركة أكبر عدد من الفرق.

حضر الاجتماع ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، مدير الدورة، وسعيد المزروعي وعبد الله الدرمكي وأحمد سالم ومي الدهماني من نادي اتحاد كلباء، والرائد ماجد سلطان من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وخالد عبد الله من اتحاد الكرة، وقاسم دعدوش من اتحاد السلة، وأحمد الشامسي والحسن عقيلي من جمعية الترايثلون، وعادل حسن من اتحاد ألعاب القوى، ومحمد صالح من اتحاد الكرة الطائرة، ومصطفى عباس من نادي الحمرية، ومهدي فريدي من اتحاد الإمارات للتجديف، والمصطفى نبيل من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وخالد محمد ومحمد شلش من المجلس.

جوائز

الجدير بالذكر أن مجموع جوائز الدورة يبلغ نصف مليون درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تحمل شعارها المميز بالرقم «7»، الذي يرمز إلى أن منافساتها التي ستجرى يومياً بواقع 7 ساعات لمدة 7 أيام في 7 ألعاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز