شرطة دبي تدعم «تحدي اللياقة» بفعالية «مشي القادة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في قطاع شؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، فعالية «مشي القادة»، في ممشى الممزر، بمشاركة العميد خالد علي شهيل، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، ومديري الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من موظفي الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للدعم اللوجستي.

وأكد العميد خالد شهيل أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج وأنشطة، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته أولى فعالياتهم وأنشطتهم من مختلف فئات المجتمع، مع ضمان سلامة كافة المشاركين، واتباع إرشادات الصحة والسلامة المتعلقة بـ«كوفيد19»، بما فيها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وقال العميد خالد علي شهيل، إن تحدي دبي للياقة، خطوة جادة لترسيخ مكانة دبي لتكون المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، ومبادرة مهمة لتحسين الصحة العامة ورفع إنتاجية أفراد المجتمع، وفرصة لتعزيز التواصل بين الأفراد ضمن أجواء اجتماعية ورياضية، والمساهمة في تغيير نمط حياة البعض، خصوصاً وأن ممارسة رياضة المشي يمارسها العديدون سواء بمفردهم أو مع عائلاتهم أو أصدقائهم.

وأوضح أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي ضمن التحدي، تنقسم إلى محورين، الأول يختص بموظفي شرطة دبي، والآخر يتوجه إلى كل أفراد المجتمع.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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