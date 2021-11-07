ماجد بن سعود يشيد بنجاح بطولة الضاحية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

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أعرب الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، عن سعادته باستضافة إمارة أم القيوين وللمرة الأولى، لبطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية، على شاطئ القرم، بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى.

وأشاد بما حققته البطولة من نجاح بمشاركة 323 لاعباً ولاعبة، وأكد بأن دائرة السياحة والآثار، تسعى دائماً لدعم الأنشطة الرياضية، ولجعل الإمارة وجهة رياضية لمحبي الرياضات المختلفة من خلال استقطاب البطولات والفعاليات الرياضية.

وأشار الشيخ ماجد بن سعود، إلى أن موقع شاطئ القرم يعد إضافة مهمة لقطاع السياحة البيئية في الإمارة، كونه يقع في قلب خور أم القيوين بمدينة الزوير بالقرب من منطقة النيفة وخور اليفرة، وتحيط به مناطق غنية بالحياة البرية والبحرية وغابات المانغروف الخضراء، ويضم الشاطئ عدداً من المشاريع المخصصة لأنشطة الرياضات البحرية كالكاياك والرياضات الأخرى كالبادل، مما يجعله مشروعاً متكاملاً يدعم أسلوب الحياة العصرية والرياضية للإمارة.

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