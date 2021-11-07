بني ياس يفوز على السيب العماني في «دولية الطائرة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز فريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في البطولة الودية الدولية للكرة الطائرة التي ينظمها بني ياس بمشاركة أندية الجزيرة والأهلي السعودي والسيب العماني.

كما فاز الأهلي السعودي على الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تقام بصالة بني ياس الرياضية.

وافتتحت بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة مساء أول من أمس بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس: «سعداء بعودة البطولة بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا واستقبال الأشقاء من الأندية العربية، وبلا شك هذا التجمع يعزز من الروابط والعلاقات الطيبة بين الأندية في المنطقة».

من جهته وجه الدكتور حمود الحسني عضو مجلس إدارة نادي السيب العماني الشكر لإدارة بني ياس على توجيه الدعوة للمشاركة في البطولة التي تعد واحدة من البطولات المهمة، والتي اعتادت ضم الأندية العربية الشقيقة منذ سنوات، وحققت نجاحات كبيرة في السابق، وتساهم في تطوير وتبادل الخبرات في الكرة الطائرة، وسط منافسة قوية من الفرق المشاركة.

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