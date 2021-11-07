سارة تايلور تدخل تاريخ الكريكيت مع «فريق أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كتبت الإنجليزية سارة تايلور التاريخ في لعبة الكريكيت بعدما أصبحت أول مدربة لفريق كريكيت محترف للرجال بعد انضمامها إلى الطاقم التدريبي لفريق أبوظبي الذي يستعد لخوض منافسات دوري أبوظبي «تي 10» الشهر المقبل.

وأعلن فريق أبوظبي للكريكيت عن تعيين نجمة المنتخب الإنجليزي السابقة، سارة تايلور، مدرباً مساعداً في الكادر التدريبي للفريق الذي يقوده باول فاربريس، لتدخل تاريخ اللعبة باعتبارها أول مدرب من العنصر النسائي يتولى تدريب فريق كريكيت محترف للرجال.

وعلّقت تايلور على ذلك قائلة: «إنه أمر مذهل حقاً أن أصبح أول مدربة لفريق محترف للرجال في تاريخ اللعبة، فقد يكون ذلك ملهماً للكثير من النساء والفتيات اللاتي يردن إثبات ذاتهن واقتحام هذا المجال».

وأضافت: «التدريب هو شغفي الأول، وآمل أن يصبح الأمر طبيعياً بدرجة أكبر، قد أكون الأولى التي تصل إلى هذه المكانة، ولكنني أثق بأنني لن أكون الأخيرة».

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وتعتبر تايلور واحدة من أفضل حارسات الويكيت في تاريخ لعبة الكريكيت، ومثلت إنجلترا في 226 مباراة على مدار مسيرتها كلاعبة، وفازت بكأس العالم للكريكيت «تي 20» للسيدات مرتين.

وأوضحت تايلور التي كانت أول مدربة متخصصة في فريق مقاطعة ساسكس للرجال في المملكة المتحدة: «إنها تجربة جديدة، وأنا استمتع بالتحدي، وأشكر فريق أبوظبي على هذه الفرصة الفريدة، لقد كانت مفاجأة سارة عندما أبلغني المدير العام لنادي أبوظبي عن رغبتهم في انضمامي للفريق».

وتابعت: «كنت أعد الأيام للحضور إلى أبوظبي، فلا أستطيع الانتظار لخوض هذا التحدي الذي يمنحني فرصة أكبر على التعلم من أفضل المدربين لصقل مسيرتي التدريبية».

بدوره قال شاين أندرسون المدير العام لنادي أبوظبي للكريكيت: «سارة تايلور لديها الكثير من الخبرات التدريبية، وتعيينها يدعم رغبتنا في خلق ثقافة جديدة وجماعية لإلهام كل عشاق اللعبة في العالم وتقودنا في الوقت نفسه للنجاح».

يذكر أن فريق أبوظبي للكريكيت بالإضافة إلى الإعلان عن هيكله التدريبي، كان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيلته الكاملة لخوض منافسات النسخة الخامسة من دوري أبوظبي «تي 10» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في استاد زايد للكريكيت في الفترة 19 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2021، وتعاقد مع الدولي الإنجليزي ليام لورانس كأيقونة في الفريق، كما احتفظ بأسطورة جزر الهند الغربية كريس غايل.

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