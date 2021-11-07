دبي لأصحاب الهمم بطل «البولينغ للإعاقة السمعية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهدت صالة خليفة الدولية للبولينغ بأبوظبي، بتنظيم وإشراف لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية منافسات بطولة البولينغ «للخماسي» للإعاقة السمعية ضمن منافسات الموسم الرياضي 2021-2022.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول برصيد 5125 نقطة عن طريق لاعبيه سعود محمد الشامسي، ووليد محمد، وعلي حسن الجابر، وطارق شهاب مراد، وأيمن سالم المقبالي.

وفي المركز الثاني جاء نادي العين الأصحاب الهمم برصيد 4688 نقطة، تم إحرازها عن طريق لاعبيه محمد خميس العيسائي، ومطر علي الرميثي، وناصر عبدالله الغيثي، وسالم عبدالله المقبالي وأسامة صالح السطري.

واحتل المركز الثالث نادي أبوظبي لأصحاب الهمم برصيد 3989 نقطة عن طريق اللاعبين عدنان سيف الجابري، ووليد خالد الحمادي، وإسماعيل علي الحمادي، وبدر قيس المسكري وخالد حافظ سيف.

وأبدى اللاعبون المشاركون في البطولة مستويات عالية إذ كانت المنافسة محتدمة من البداية وحتى اللحظات الأخيرة حينما استطاع لاعبو نادي دبي حسم المركز الأول لمصلحتهم بفضل خبرات لاعبيه.

وأبدى عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات للصم إعجابه وتقديره لمستويات اللاعبين، والتطور الكبير الذي يحدث في رياضة البولينغ بين أصحاب الهمم.

وقال: «الإعداد الجيد فنياً وتنظيمياً للبطولة ساهم في ظهورها بشكل جيد، وساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما عندهم.. وأتوجه بالشكر للجنة البارالمبية الإماراتية على دعمها الكبير للجنة رياضة الصم، وسنحرص على استدامة تطور مستوى اللاعبين في باقي الألعاب».

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