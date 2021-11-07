" الشقي 96 " لحمدان بن محمد بطلا لسباق القوارب الشراعية وأطلس 12 وصيفا

المصدر: وام

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توج القارب الشقي 96 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري بطلا لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والذي جرت أحداثه يوم أمس /السبت/ في شواطئ دبي.

وحقق السباق الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022 نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة أكثر من 80 قاربا إصطفت جميعها في عمق مياه الخليج وأبحرت مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية لمسافة 13 ميلا بحريا.

و أنجز طاقم القارب الشقي 96 المهمة بنجاح بعدما أحسن اختيار المسار المناسب منذ الإنطلاقة ليتقدم إلى الصدارة منفردا حتى المرحلة الحاسمة والتي شهدت ظهور منافسيه على القمة لكنه و بفضل جهود نوخذة وطاقم القارب نجحوا في عبور خط النهاية أولا ليحتفلوا معا بالانتصار بعد إستلام العلم الشطرنجي.

و حصل طاقم القارب أطلس 12 لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي على المركز الثاني في السباق مترجما البداية الجيدة في السباق إلى نجاح فيما احتل القارب حشيم 153 لمالكه النوخذة حسن عبدالله محمد جمعة المرزوقي المركز الثالث بعدما ظهر كمنافس قوي على القمة في الإمتار الحاسمة.

و توالى بعد ذلك وصول القوارب إلى خط النهاية حيث نال طاقم القارب زلزال 217 لمالكه النوخذة مروان عبدالله محمد جمعة المرزوقي المركز الرابع في الترتيب العام لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما فيما احتل القارب التبر 55 لمالكه راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري المركز الخامس.

و عقب السباق قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه المقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتقديم الكؤوس الى نواخذة وبحارة القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى وهي الشقي 96 /الأول/ وأطلس 12 /الثاني/ وحشيم 153 /الثالث/.

و وجه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل الى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما الذي حقق نجاحا كبيرا بمشاركة أكثر من 80 قاربا.

و بارك محمد حارب لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى التفوق في السباق مشيدا بجميع المشاركين في هذه التظاهرة لتعاونهم الكبير مع اللجان المنظمة الأمر الذي أفضى ‘لى النجاح الكبير .

وجاءت النتائج كالتالي :.

الأول الشقي 96 و الثاني أطلس 12 و الثالث حشيم 153 والرابع زلزال 217 والخامس التبر 55 والسادس غازي 103 ،والسابع القيصر 236 والثامن الظفرة 87 والتاسع سهم 170 والعاشر الرسب 80 والحادي عشر داحس 63 والثاني عشر شمردل 15 والثالث عشر مقصص 73 والرابع عشر فارس 46 والخامس عشر طوفان 21 والسادس عشر نمران 259 والسابع عشر الظغاي 199 والثامن عشر الإتحاد 89 والتاسع عشر حظ 39 والعشرون إعمار 5.

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