بطولة غرب آسيا للتنس تنطلق غداً

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تنطلق غداً بنادي الفجيرة للتنس منافسات النسخة السادسة لبطولة غرب آسيا التصنيفية لتنس الشباب التي ينظمها الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس بضيافة نادي الفجيرة للتنس وبمشاركة 60 لاعباً و50 لاعبة، وتأتي البطولة امتداداً للبطولات الدولية التي تقام على ملاعب الدولة.

ويشمل نظام البطولة إقامة المنافسات لفئتي الفردي والزوجي بنين وبنات، بمشاركة العديد من اللاعبين والنجوم من أصحاب التصنيف الدولي الجيد.

وأشاد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، مدير البطولة بالجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للتنس لاستضافة البطولة، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على أسرة النادي التي نجحت بتنظيم بطولات عدة تم إخراجها بشكل مميز، ومتمنياً للجنة المنظمة وجميع اللاعبين النجاح بتحقيق تطلعاتهم في البطولة الحالية.

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