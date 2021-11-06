جلفار يحتفظ بعضوية «آسيوي اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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احتفظ محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد السابق بعضوية مجلس الإدارة الجديدة للاتحاد الآسيوي للعبة للدورة 2021 ـ 2024، وفاز رئيس وأعضاء الاتحاد بالتزكية في الانتخابات التي جرت «عن بعد» في الجمعية العمومية العادية للاتحاد، بحضور د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وممثلي 37 اتحاداً آسيوياً.

ويترأس المجلس الجديد الشيخ أحمد الفهد، ويضم اليابانى يوشيدا وتنابي، والأردني ساري حمدان والبحريني علي اسحاقي، والقطري أحمد الشعبي والصينية وونج تاو، نائبا للرئيس، والباكستاني محمد شفيق أميناً عاماً، وبدر الذياب أميناً للصندوق، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن آسيا، والأعضاء محمد عبد الكريم جلفار «الإمارات»، أمين البرواني «عمان»، سوبات كورفان «تايلاند»، على رضا «إيران»، جونج شوى «كوريا»، جولنار تورليكانوفا «كازاخستان»، المقعد النسائي"، وتقرر اختيار الياباني يوشيدا وتنابي ممثلين للاتحاد في الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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