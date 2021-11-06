«المجتمعية» تختتم أبوظبي العالمية للترايثلون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختتمت منافسات النسخة السادسة لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون برعاية «ضمان» التي أقيمت بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومي أمس وأول من أمس، وذلك في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وشهدت في يومها الأول مشاركة نخبة نجوم الترايثلون في العالم، فيما شهد يوم أمس ثاني أيام البطولة مشاركة مجتمعية مميزة في مختلف الفئات العمرية ضمن مجموعة متنوعة من المنافسات.

وشملت منافسات اليوم الثاني سباقات الترايثلون ودواثلون والجري والسباحة والدراجات الهوائية، حيث وصل إجمالي المسجلين والمشاركين في البطولة إلى أكثر من 2.000 متسابق ومتسابقة بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية.

وبهذه المناسبة قال سهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نتوجه بالشكر لجميع الجهات الداعمة والراعية للحدث التي تعاونت في نجاح البطولة العالمية مع ضمان صحة وسلامة الرياضيين والجماهير والفرق المنظمة كأولوية قصوى على مدار اليومين الماضيين، وهنا نفخر بالمشاركة العالمية الكبيرة لنجوم الترايثلون حول العالم، والمشاركة المجتمعية الواسعة، كما نؤكد أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على دعم وتشجيع مجتمع الإمارات بالتفاعل والتواصل بمختلف الفعاليات الرياضية، لدعم وتعزيز مؤشر جودة الحياة وتحفيز المجتمع على اتخاذ الرياضة كنمط للحياة المثالية».

إقبال كبير

بدوره قال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «سعداء بمشاهدة الإقبال الكبير من قبل مجتمع الإمارات للمشاركة في السباقات المخصصة في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون برعاية «ضمان»، إذ شهدنا إقبالاً كبيراً للتسجيل في البطولة تجاوز ألفي متسابق، كان من بينهم العديد من الذين شاركوا للمرة الأولى لاختبار قدراتهم ضمن مجموعة متنوعة من السباقات بما فيها سباقات الترايثلون والدواثلون والجري والسباحة والدراجات الهوائية، في خطوة ملهمة تعكس شغفهم بتحدي أنفسهم خصوصاً وخوض غمار الممارسة الرياضية».

وشهدت نتائج مجموعة من منافسات السباقات المجتمعية فوز الإيطالي إليسو ريسبولي في الفئة العمرية (30-39) بسباق سبرنت رجال، محققاً زمن (1:06:11 ساعة) وفازت الإيرلندية هيلاري هاجز بلقب الفئة العمرية (30-39) سبرنت السيدات محققة زمن (1:09:42 ساعة)، فيما ظفر الإسباني أوسكار ماركيز بلقب الفئة العمرية (40-49) سبرنت للرجال محققاً زمن (1:05:05)، وأصبحت الكندية كيمبرلي ديتيرتش مصدر إلهام للجميع، ولاقت ترحيباً كبيراً على منصة التتويج لفوزها بالسباق لفئة فوق الستين عاماً سبرنت، ونجح البريطاني جيمس تشارلير من الفوز بسباق دواثلون للأطفال، في حين توج الكويتي عبد الله الرفاعي بلقب فئة سوبر سبرينت.

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