«طوفان» بطلاً لسباق ياس لـ «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج المحمل «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي، بطلاً لسباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم بمياه كورنيش العاصمة أبوظبي، أول من أمس، وشهد مشاركة 50 محملاً لمسافة 8 أميال بحرية.

وحصد المركز الثاني في السباق «داحس» لعبد الرحمن المرزوقي، وثالثاً «صاروخ» لعبد العزيز محمد، وفي المركز الرابع «الرائد» لمحمد سعيد عتيق المهيري، بينما جاء في المركز الخامس «مفارج» المملوك لأكاديمية أبوظبي البحرية، وفي المركز السادس «برق» لجابر الحمادي، فيما أنهى السباق في المركز السابع «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي، وثامناً «زلزال» لعيسى جمعة المرزوقي، وفي المركز التاسع «الصاروخ» لسعيد بالهلولي، أما عاشر المراكز، فكان من نصيب «نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي.

ويعد سباق ياس للمحامل الشراعية 22 قدماً، الجولة الرابعة لسباقات هذه الفئة، ضمن موسم السباقات البحرية 2021-2022.

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