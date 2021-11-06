خالد الرميثي يطلع على التجربة البريطانية لشطرنج المدارس

المصدر: لندن - البيان الرياضي

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قام خالد محمد خلفان الرميثي الأمين العام لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس لجنة الشراكات الاستراتيجية والمبادرات بالنادي، بزيارة عمل ناجحة ومثمرة إلى إنجلترا حيث زار مدرسة الملكة إليزابيث التي تأسست عام 1573 ميلادية في لندن وذلك للاطلاع على التجربة البريطانية بشأن الشطرنج في المدارس وبحث فرص التعاون المشترك.

وقد استقبلت إدارة مدرسة الملكة اليزابيث للبنين خالد الرميثي استقبالاً رسمياً بحضور نيل إنرايت مدير المدرسة وجيف روبرتس رئيس نادي الشطرنج بالمدرسة وكريسبين بونهام كارتر مساعد مدير هيئة التدريس.

وخلال جولته قام أمين عام نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بزيارة الفصول الدراسية واطلع على المناهج التعليمية والوسائل التقنية المستخدمة وأثنى على تنظيم المدرسة وانضباط الطلبة مؤكداً على امتنانه للمهارة التي أظهرها التلاميذ.

ومن جهة أخرى تمت مناقشة إبرام مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لاتفاقية التعاون بين المدرسة ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وآلية التنفيذ حيث بادر الأمين العام بدعوة طلبة مدرسة الملكة إليزابيث اللندنية للمشاركة في لقاء كلاسيك مع لاعبي نادي العين على هامش مهرجان الثاني من ديسمبر الدولي للشطرنج الذي يقام ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني والذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد.

وفي ختام الزيارة توجه مدير المدرسة بالشكر إلى الرميثي على زيارته مؤكداً حرص المدرسة على التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين لتحقيق شراكة مستدامة وتعاون مثمر.

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