رئيس اتحاد السلة يكرم عيسى والجوكر

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بمزرعته في الخوانيج حفل تكريم على شرف الكابتن أحمد عيسى قائد أول منتخب وطني لكرة القدم وأول من رفع علم الإمارات في بطولة كأس الخليج الثانية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 1972، كما شمل التكريم أحد رموز الإعلام في الدولة والوطن العربي الزميل محمد الجوكر أمين عام لجنة الإعلام الرياضي بمناسبة إصدار كتابه الجديد «في ذاكرة الخمسين» وهو الإصدار السابع عشر لصاحب الرقم القياسي في الكتب التوثيقية، وجاء التكريم والاحتفال بالكابتن أحمد عيسى والزميل محمد الجوكر بالتزامن مع يوم العلم والاحتفالات التي يعيشها أبناء الإمارات باليوبيل الذهبي للدولة.

وأشاد القرقاوي بما حققه عيسى والجوكر خلال المسيرة الذهبية للرياضة الإماراتية كونهما يمثلان رمزين من رموز الرعيل الأول الذي ترك بصمة مشرفة خلال العقود الخمسة الأخيرة تضمنت العديد من الإنجازات المدوية على كافة المستويات والصعد، وبدورهما ثمنا المحتفى بهما مبادرة القرقاوي التي تعكس حرص القيادات الرياضية على تكريم أبناء الإمارات المتفوقين ليكونوا حافزاً قوياً للأجيال الحالية التي تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن سمعة ومكانة الإمارات في الميادين العربية والقارية والدولية.

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