رئيس «دولي الجودو»: أبوظبي تبهرنا دائماً بتعدد ثقافاتها وحسن تنظيمها

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عبّر النمساوي ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو عن سعادته بقرب عودة أسرة الجودو لأبوظبي، من أجل المشاركة في بطولة أبو ظبي «الخمسين» غراند سلام للجودو لعام 2021، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر الجاري بصالة «أرينا» الرياضية بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50 «اليوبيل الذهبي» للإمارات.

وقال ماريوس فايزر: لقد نجحنا في الاتحاد الدولي للجودو في التضامن خلال الفترة الماضية الصعبة لتأتي جولة أبوظبي متزامنة مع مناسبات عدة خاصة برياضة الجودو، والتي نجحت في تطبيق بروتوكولات «IJF»، للمساهمة في الحد من آثار الوباء، ونتوقع أن تتجدد الاحتفالية في أبوظبي غراند سلام استمراراً لمسار التحدي والتنافس، والكل يتطلع للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس انطلاقاً من بوابه الخليج العربي نحو العالم.

وأضاف: ثقتي بلا حدود بأن بطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام سوف تحقق النجاح المأمول، لأن أبوظبي تبهرنا دائماً بتعدد ثقافاتها، وحسن تنظيمها للأحداث الكبرى.

تهنئة

واختتم رئيس الاتحاد الدولي حديثه لموقع الاتحاد الدولي للجودو موجهاً التهنئة لمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بمناسبة عام الخمسين واليوم الوطني لدولة الإمارات، تزامناً مع فعاليات البطولة وشكره على النجاحات التنظيمية التي يقدمها الاتحاد مما ساهم في دفع مسيرة اللعبة على مستوى المنطقة.

يذكر أن باب التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو ما زال مفتوحاً، وقد بلغ عدد الدول التي قامت بالتسجيل حتى الآن 35 دولة من مختلف القارات من بينها 3 دول عربية، وهي الإمارات والمغرب وتونس.

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