جودو الفجيرة بطل كأس السفير الياباني

المصدر: متابعة – محمد فضل

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توج فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية بكأس السفير الياباني للعبة، والتي أقيمت أول من أمس، وأحرز لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية 14 ميدالية منها 5 ذهبيات وفضية و8 برونزيات.

وأشاد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي للنادي بالجهود المميزة التي بذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبون وصولاً لتحقيق الإنجازات، وبارك لجميع اللاعبين الفائزين متمنياً لهم المزيد من النجاح والتألق.

وجاءت الميداليات عبر كل من سعيد خميس ذهبية وزن 73 كيلوغراماً «شباب»، واللاعب سلطان عيسى ذهبية وزن 90 كيلوغراماً «شباب» واللاعب يزن سومر ذهبية وزن 50 كيلو غراماً «ناشئين» واللاعب أحمد الجاك ذهبية وزن 81 كيلوغراماً «ناشئين» واللاعب أحمد ناصر ذهبية وزن 90 كيلوغراماً «ناشئين»، وحقق اللاعب محمد الحساني فضية وزن ‫+90 كيلو غراماً «ناشئين»، وحقق اللاعب محمد أحمد عبد الجليل برونزية 55 كيلو غراماً ناشئين،‏ ونال عدنان المسماري برونزية وزن 60 كيلوغراماً ناشئين، واللاعب أشرف طارق برونزية وزن 60 كيلو غراماً «ناشئين»، وراشد أصغر برونزية وزن 66 كيلو غراماً، وأحمد خالد برونزية وزن 66 كيلو غراماً «شباب»، واللاعب نوار عواد برونزية وزن 60 كيلو غراماً «شباب»، واللاعب محمد قيس ياسر برونزية وزن 81 كيلو غراماً.

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