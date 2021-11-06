نجاح كبير لسباقي نزوى والتلال للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نظم اتحاد الدراجات بنجاح كبير سباقين يومي الجمعة والسبت الماضيين في منطقي التلال ونزوى بالشارقة، وذلك ضمن أجندة السباقات الأسبوعية التي ينظمها الاتحاد وكانت هذا الأسبوع للأندية، حيث تم تنظيم سباقات الناشئين والأشبال يوم الجمعة بمشاركة منتخبي الشباب والإناث، بينما جاء السباق الثاني صباح أمس للأندية وكان ضد الساعة فردي للكبار وشهد مشاركة دراجين من أصحاب الهمم.

في سباق الكبار فاز دراج نادي شباب الأهلي غريغا بول، بسباق ضد الساعة فردي للكبار للأندية لمسافة 33 كم محققاً زمناً قدره 40:55 دقيقة، بينما جاء دراج نادي أبوظبي محمد الصباغ في المركز الثاني، وسيف الكعبي من نادي شباب الأهلي ثالثاً، وفي سباق تحت 23 سنة فاز دراج نادي أبوظبي محمد المطيوعي، بالمركز الأول وجاء في المركزين الثاني والثالث أسامة صباهي وحمد المهيري من نادي النصر.

وفي سباق الناشئين الذي نظم عصر الجمعة لمسافة 40 كم فاز دراج نادي أبوظبي عمر هشام بالمركز الأول وعلي أحمد من الشارقة ثانياً وطلال أحمد من نادي النصر في المركز الثالث، أما فئة الأشبال فقد فاز سليمان منصوري من نادي الشارقة بالمركز الأول وخالد أحمد من نادي النصر ثانياً وعيسى سليمان من الحمرية في المركز الثالث.

أما فئة أصحاب الهمم ففاز عايض الأحبابي بالمركز الأول وراشد مطر في المركز الثاني وعلي سعيد الساعدي في المركز الثالث، وفي مجموعة أخرى فاز أحمد البدواوي بالمركز الأول وعبدالله البلوشي بالمركز الثاني وسالم الجنيبي بالمركز الثالث.

شهد سباقات الأسبوع وقام بتتويج الدراجين، خليفة عمير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام وأحمد إبراهيم مدير فريق شباب الأهلي وسالم بوشليبي مدير فريق الشارقة، وتوجه الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي بالشكر إلى شرطة الشارقة على مجهودها الكبير في سباقات الاتحاد لتأمين خط سير السباق، وإلى شركة تلال العقارية، على دعمها المستمر لسباقات الاتحاد، وهو ما يؤكد الدور المهم الذي تقوم به الشركات لدعم الرياضة الإماراتية.

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