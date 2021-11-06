الحبتور بطل كأس «الهالوين» للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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توج فريق الحبتور بكأس «الهالوين» للبولو للمرة الخامسة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق هيسكيث بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف التي جرت بملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وقاد محمد الحبتور ونجله حبتور الفريق إلى فوز مستحق على منافسه بقيادة الأرجنتيني توماس اريارتي وساندرا شنايدر، وتقدم فريق الحبتور في الشوط الأول بهدفين نظيفين، وأدرك هيسكيث التعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2 - 2، ونجح الحبتور في التقدم بالشوط الثالث من خلال تسجيل حبتور هدفين وأضاف محمد الحبتور الهدف الخامس وتواصلت أهداف الفريقين في الشوط الرابع، ووصل الحبتور للنهاية السعيدة بالفوز 7 - 5، ونال فريق بن دري بقيادة الأشقاء «خالد وراشد ومحمد» أبناء حميد بن دري المركز الثالث بالفوز على فريق مهرة بقيادة طارق الحبتور بنتيجة تسعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف.

قام فيليب دامات المدير العام لمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق الحبتور بكأس البطولة، وفريق هيسكيث وصيفاً، كما تم تكريم فريقي بن دري ومهرة بهدايا تذكارية، ونالت ساندرا كأس أفضل لاعبة، واختير حصان محمد الحبتور الأقوى بالبطولة، التي أقيمت برعاية غلامي للخضار والفواكه وتحول حفل الختام إلى مهرجان كرنفالي تخللته العديد من المسابقات.

وأعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور عن سعادته بمستوى الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، مؤكداً أن فوز فريقه باللقب للسنة الخامسة على التوالي، يمنحه الحافز لتقديم موسم حافل وحصد المزيد من ألقاب بطولات الموسم.

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