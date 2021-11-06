حتا بطلاً للرجال في بطولة الدولة الفرقية للضاحية

المصدر: ايهاب زهدي

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توج حتا بطلاً للرجال في بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية، والتي نظمها اتحاد ألعاب القوى على شاطئ القرم في أم القيوين أول من أمس، وحققت نجاحاً كبيراً على غرار بطولة الدولة الفردية التي دشنت الموسم الجديد للعبة الشهر الماضي، وذلك إثر المنافسة القوية بين 323 لاعباً مثلوا 18 نادياً، وكان واضحاً الإصرار وارتفاع المستوى الفني للمشاركين والتحضير الجيد قبل المشاركة في البطولة.

وحصل حتا على المركز الأول في سباق الرجال، بينما حصل العين وشباب الأهلي على المركزين الثاني والثالث، بينما حصد نادي سيدات الشارقة المركز الأول في مسابقة فئة السيدات، وأسفرت مسابقة الناشئين عن فوز الفجيرة بالمركز الأول، وجاء الحمرية في المركز الثاني، وشهدت منافسة الأشبال بنين، فوز الحمرية بالمركز الأول، وحل خورفكان في المركز الثاني، وحتا ثالثاً، في حين حصد الشارقة المركز الأول في مسابقة الأشبال بنات، وحل الإمارات في المركز الثاني، وظفر اتحاد كلباء بالمركز الأول في فئة الشباب، والنصر في المركز الثاني، وحتا في المركز الثالث.

وتوج الدكتور محمد عبد الله المر رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، الفائزين بالمراكز الأولى وسط فرحة كبيرة من المتوجين، كما تم تكريم الجهات الراعية التي ساهمت بتحقيق النجاح، وهي مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية، ودائرة السياحة والآثار، وشركة بريزم، ومطعم انكل فرنك، والذهب للمطبوعات التجارية.

وقال الدكتور محمد المر، إن نجاح البطولة الفرقية يعزز رؤية «أم الألعاب» للمضي في سبيل التطور الذي تنشده في الفترة القادمة للوصول إلى المستوى الفني المطلوب، ودعم المنتخبات الوطنية، وعكس الصورة المشرفة، ورفع رايات الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، وتطوير المواهب والاهتمام بكل ما يؤدي إلى تهيئة الأجواء أمام الإعداد المطلوب للاعبين واللاعبات والمضي في طريق الاهتمام بكل المعطيات التي تمهد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية المقررة للوصول إلى أفضل المؤشرات في الخطط والبرامج.

وعبر عن شكره وتقديره للتعاون الإيجابي والبناء من القيادة العامة لشرطة أم القيوين والدوريات المرورية في تأمين مسار الحدث، مجدداً شكره وامتنانه للمسؤولين عن شاطئ القرم، والجهود الكبيرة التي بذلت من جانبهم في تهيئة المنتجع السياحي لاستضافة الحدث، وتوفير جميع أسباب النجاح، كما أشاد بتفاعل الأندية وحرصها على إعداد اللاعبين قبل المشاركة في البطولات.

وكان لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، حضوراً ومتابعة دقيقة لكل مجريات السباق والتجهيزات التي سبقت ضربة البداية والاطمئنان إلى كل الترتيبات التنظيمية، وذلك بقيادة الدكتور محمد عبد الله المر، وبجهود فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وناصر عاشور الأمين العام، وسهيل سالم سويدان المدير المالي، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ورئيس لجنة الحكام، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وأحلام حسن الحوسني رئيس لجنة المرأة.

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