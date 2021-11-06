حمدان بن محمد: أسعدتني مشاركة 33 ألفاً في تحدي دبي للدراجات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجل تحدي دبي للدراجات الهوائية في دورته الثانية برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، رقماً قياسياً جديداً أمس، في عدد المشاركين، بلغ 32.750 من مختلف الجنسيات ومستويات اللياقة البدنية والأعمار، ضمن الفعالية الفريدة من نوعها في دبي والتي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاقها العام الماضي.

ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد والشوارع القريبة إلى مسارات مفتوحة لركوب الدراجات وسط أجواء مفعمة بالفرحة والحماس ومشاركة كبيرة من العائلات من سكان دبي وزوارها بصحبة أبنائهم.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الصور لتحدي دبي للدراجات الهوائية على حسابه الرسمي في «تويتر» وقال: «33 ألفاً شاركوا في تحدي دبي للدراجات الهوائية في دورته الثانية، سعيد بهذه المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع التي تعكس الوعي المجتمعي المتنامي بأهمية تبني الرياضة كأسلوب حياة وتساهم في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم».

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، والذي يتم ترجمته من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ويتم تصميمها خصيصاً لإشراك الجمهور لتشجيعهم على تبنّي ممارسة الرياضة كأسلوب حياة أكثر نشاطاً وحيوية، موجهاً الشكر لكل من لبّى دعوة سموه للمشاركة في تحدي دبي للدراجات في دورته الثانية.

مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي شاركت في التحدي تعكس صورة حضارية لمجتمع دبي الواعي الحريص على اتباع نموذج حياة صحي لا تدخر دبي جهداً في توفير كافة المقومات اللازمة لترسيخه بما يضمن السعادة والصحة لجميع أفراد المجتمع.

إشادة

وأشاد سمو ولي عهد دبي بجهود القائمين على «تحدي دبي للدراجات الهوائية» لما جاء عليه من حسن تنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاحه، مؤكداً سموه أهمية الدور الذي يلعبه التحدي، كإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «تحدي دبي للياقة»، في جعل دبي من أكثر المدن صحة وسعادة، وتأكيد مكانتها المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الدعوة للمواطنين والمقيمين والزوار من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للياقة» لتحقيق الاستفادة من الأنشطة المقامة في مختلف أنحاء المدينة، وتحسين مستويات اللياقة لدى الجميع.

فترة قياسية

وتم تنظيم التحدي على كل من المسار المفتوح بطول 14 كيلومتراً، والمسار العائلي بطول 4 كيلومترات، ضمن احتفالية رياضية فريدة حرصت أعداد كبيرة من العائلات من سكان دبي وزوارها على المشاركة فيها بصحبة أبنائهم وبناتهم على تباين أعمارهم، وكانت النسخة الأولى لتحدي دبي للدراجات الهوائية في العام الماضي، شهدت مشاركة أكثر من 20 ألف شخص.

ويبرز حجم المشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» المكانة التي وصل إليها في فترة قياسية كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المرتقبة، ضمن تحدي دبي للياقة، ومنذ انطلاقته المميزة في العام الماضي، إذ يتيح لمواطني وسكان وزوار دبي تجربة لا تنسى بين أبرز وأشهر معالم المدينة.

وشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية عدد من مديري وأمناء الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بدبي يتقدمهم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والموصلات، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وهلال المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ونجوم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، ومايكل سيلفستر النجم السابق لمنتخب فرنسا وناديي مانشستر يونايتد وأرسنال، ونجوم سباق جيرو دي إيطاليا الذي سيقام في إكسبو اليوم.

5 نقاط

وانطلق راكبو الدراجات من المحترفين والهواة ممن يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر على مسار 14 كيلومتراً من خمس نقاط بداية على شارعي الشيخ زايد والمركز المالي مروراً بأشهر المعالم المتميزة للمدينة بما فيها «متحف المستقبل»، و«وسط مدينة دبي»، و«أبراج الإمارات».

وبلغت مسافة المسار الثاني، 4 كيلومترات، وتم تخصيصه للعائلات والأطفال بعمر 5 سنوات وما يزيد لقيادة دراجاتهم الهوائية. أما الأطفال الأقل عمراً فكانوا برفقة ذويهم باستخدام المقاعد المخصصة لهم على دراجات الوالدين، مع أخذ كافة احتياطات السلامة، حيث استمتع الجميع بأجمل الأوقات وبالمشاهد الخلابة لبرج خليفة الذي تم إضاءته خصيصاً لهذه المناسبة برعاية «إعمار».

تنظيم

يُشار إلى أن «تحدي دبي للدراجات الهوائية» يتم تنظيمه من قبل «دبي للسياحة» و«مجلس دبي الرياضي»، ويحظى برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع «أفيف كلينيكس»، وإعمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، والشركاء الرسميين: طيران الإمارات، وماي دبي، ونون.

فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، والشريك الرسمي تطبيق اللياقة البدنية والترفيه «ستيبي» STEPPI.

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