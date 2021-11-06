مشاركون في تحدي الدراجات: شكراً حمدان بن محمد.. شكراً دبي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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أعرب مشاركون في تحدي دبي للدراجات الهوائية، أمس، عن إعجابهم بالتجربة المثيرة التي استمتعوا خلالها بقيادة الدراجات في شارع الشيخ زايد، والتقاط الصور التذكارية المميزة أمام متحف المستقبل وبرج خليفة ودبي أوبرا، وغيرها من المعالم. وأكد محمد يوسف من البحرين الذي شارك مع زوجته وابنه وابنته أنه سعيد للغاية بتجربة قيادة الدراجة في أحد أبرز الشوارع الأكثر حيوية في العالم.

وقال: «تحدي دبي للدراجات تنظيم رائع 100%، وفي أحلى وقت في الخامسة والنصف صباحاً، إنها تجربة ممتعة». موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذه المبادرة الفريدة.

وقال بلال الميمني من المملكة العربية السعودية: «مبادرة رائعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تشجع الناس على الرياضة واتباع نمط صحي، خضت التجربة بين معالم دبي، إنه أمر مذهل، إلى الأمام دبي رائعة دائماً».

من جهته قال مصعب عثمان وهو من السودان: «هذه المرة الأولى التي أشارك فيها، مبادرة جميلة، ترتقي بصحة الإنسان وقدرته على العطاء في كل الأوقات، نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحكومة دبي على هذه المبادرة الرائعة، فرصة للالتقاء بالأصدقاء، شكراً دبي مرة أخرى».

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