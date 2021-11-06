جيلي جينز وفلورا دافي بطلا النخبة في «عالمية أبوظبي للترايثلون»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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فاز البلجيكي جيلي جينز بلقب نخبة الرجال ببطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، والمقامة برعاية «ضمان» وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، في حلبة مرسى ياس ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية محققاً زمناً قياسياً وقدره 52:20 دقيقة،.

متقدماً بـ 5 ثوانٍ فقط على الفرنسي فينسنت لويس حامل لقب البطولة مرتين، ورغم تأخر البطل في مرحلة السباحة بحوالي 33 ثانية بالترتيب 39، استطاع أن يتقدم بترتيبه في كل مرحلة من مراحل السباق لينتهي من مرحلة الدراجات الهوائية مسجلاً المركز السادس، وليتصدر ترتيب السباق مباشرة بعد نهاية الدورة الأولى من سباق الجري، حتى نجح في حسم اللقب لمصلحته.

وعلى صعيد السيدات، حلّت فلورا دافي من برمودا في المركز الأول، بزمن وقدره 55:42 دقيقة، استطاعت بعد تأخرها في مرحلة السباحة بعشر مراتب أن تصل إلى المركز الثالث مع نهاية سباق الدراجات، ثم تصدرت الترتيب قبل نهايتها للدورة الأولى من مرحلة الجري. وجاءت البريطانية جورجيا تايلور براون في المركز الثاني متأخرة بـ 12 ثانية عن دافي، وشهدت سباقات النخبة مشاركة 55 رياضياً من 23 دولة و49 رياضية من 17 دولة.

حضر مراسم التتويج الدكتورة أمنيات الهاجري عضوة مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، الطارق العامري المدير التنفيذي لحلبة مرسى ياس، الدكتور حمد المحياس الرئيس التنفيذي لـ «ضمان».

وقال عارف العواني: نفخر بالمشاركة العالمية الكبيرة ضمن منافسات نخبة الرجال والسيدات وكأس بارا ترايثلون العالمي، ونتقدم بالتهنئة لأبطال اليوم الأول الذي شهد عودة نخبة رياضي الترايثلون حول العالم للمنافسة مجدداً على أرض أبوظبي.

كما تميزت انطلاقة الحدث المرموق بالحضور الجماهيري الواسع الذي أكد قيمة ومكانة البيئة الآمنة التي توفرت للرياضيين الدوليين القادمين إلى أبوظبي ولكل من حضر وشارك في منافسات الحدث، ما يعكس الثقة الدولية بدور وتعامل الإمارات ونجاحها الكبير مع معطيات المراحل الاستثنائية.

جاهزية

وأضاف: «تعكس المشاركة الرياضية العالمية الكبيرة، جاهزية أبوظبي التامة لمواصلة استقطاب كبرى الفعاليات الدولية، مؤكداً أن النسخة السادسة لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون برعاية «ضمان»، نجحت في تعزيز هذا النجاح، وشهدنا مشاركة 232 رياضياً ورياضية من فئة النخبة بما فيهم 6 من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً من فئة الرجال، و7 من أفضل 10 لاعبات في العالم، ومجموعة من أبطال الألعاب البارالمبية، لتعكس بذلك البطولة مكانتها المرموقة في أجندة الفعاليات الرياضية العالمية».

وتوجه العواني بالشكر لكل الجهات الداعمة والراعية للحدث، ودورها في تحقيق علامات النجاح لمسيرته المميزة على الصعيد العالمي، مشيداً بالنجاح اللافت لكأس بارا ترايثلون العالمي، والذي شهد مشاركة نخبة الرياضيين العالميين من أصحاب الهمم في أبوظبي، التي أولت أهمية كبيرة للدمج المجتمعي وتوفير كل أسباب ومقومات النجاح لمسيرتهم الحافلة بالإنجازات.

وأكد حمد عبد الله المحياس أن النسخة الحالية تتميز بأنها الأقوى وضمت 232 من المتسابقين المحترفين الدوليين.

وأضاف المحياس: تمثل استضافة أبوظبي لأفضل لاعبي الترايثلون حول العالم تجربة استثنائية، ونسعى لإلهام مجتمع الإمارات لخوض تجربة الرياضة بأنفسهم، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المجتمعية بمواصلة دعمنا لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات إلى اتباع نمط حياة نشط وصحي.

كأس بارا ترايثلون

من ناحية أخرى استضافت أبوظبي للمرة الأولى كأس بارا ترايثلون العالمية الذي توّج فيه 12 رياضياً ورياضية من أصحاب الهمم بلقب بطل العالم ضمن الفئة التي شاركوا فيها، وأبرز الفائزين هم الهولندي جيتزي بلات الذي سجل زمناً قياسياً قدره 53:07 دقيقة ليحصد لقب بطولة العالم للمرة الثانية ضمن فئة PTWC، وتوج البريطاني ديف إيليس بطلاً لفئة PTVI الخاصة بالمكفوفين، والفرنسي جوليس ريبستاين بطلاً لفئة PTS2.

وعلى صعيد السيدات، توجت الأمريكية هايلي دانز بطلة للعالم في فئة PTS2. والإسبانية أندريا ميغوليوز رانز بطلة لفئة PTS3 بزمن 1:14:42 ساعة، ونالت الإسبانية سوزانا رودريغيز لقب فئة PTVI الخاصة بالمكفوفين.

شهد المنافسات وتتويج الأبطال ديبي اليكسندرا النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم ومحمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية وإسماعيل محمد المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وأصحاب الهمم.

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